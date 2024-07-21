Sibel Can 3 ayda 9 kilo vermişti! Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural da annesinin izinden gidiyor! 'Ödem atıcı çay ile...'

Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural, yeni sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde sıklıkla yer ediniyor. Ünlü anne ve babasına rağmen magazin dünyasından uzak durmayı tercih eden Melisa, zaman zaman yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı oluyor. Son dönemde iş insanı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Melisa Ural, azmi ve kararlılığı sayesinde fazla kilolarından kurtuldu. Fit haliyle dikkat çeken Melisa, son olarak yoga pozu ile beğeni topladı ve takipçilerinden övgüler aldı. Melisa Ural, sağlıklı yaşam tarzıyla ilham vermeye devam ediyor. İşte zayıflama formülüne dair ipuçları haberimizde...