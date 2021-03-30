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Sharon Stone’dan Temel İçgüdü'deki iç çamaşır itirafının ardından yeni itiraf 'Önce odaya kilitler sonra büyükbabam...'

Ünlü oyuncu Sharon Stone da #MeToo hareketine katılarak 40 yıllık Hollywood kariyeri boyunca maruz kaldığı bazı taciz olaylarını açıklamıştı geçtiğimiz günlerde. Sharon Stone, kendisine dünya çapında şöhret kazandıran Temel İçgüdü filminin meşhur sahnesiyle ilgili yıllar sonra bir itirafta bulunanan 63 yaşındaki oyuncu, 1992 yapımı filmdeki bacak sahnesinde, "beyazın ışığı yansıttığı" gerekçesiyle bir film ekibi üyesinin iç çamaşırını çıkarmasını istediğini ve özel bölgelerinin filmde görünmeyeceğinde ısrarlı olduğunu öne sürmüştü. Sharon Stone gündem yaratan itiraflarına devam ediyor. ABD'li aktris Sharon Stone, küçük yaşlarda başına gelen korkunç bir olayı anlattı. Kitabında bu olaya yer veren ünlü yıldız, hem ablasının hem de kendisinin büyükbabaları tarafından tacize uğradığını itiraf ederek şoke etti.

30.03.2021 12:16 - Son Güncelleme: 30.03.2021 12:28
Sharon Stone’dan Temel İçgüdü'deki iç çamaşır itirafının ardından yeni itiraf 'Önce odaya kilitler sonra büyükbabam...'

Rol aldığı 'Temel İçgüdü' filmiyle 34 yaşında şöhreti yakalayan Sharon Stone, hayatına dair travma yaratıcı bir gerçeği yıllar sonra satırlara döktü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sharon Stone’dan Temel İçgüdü'deki iç çamaşır itirafının ardından yeni itiraf 'Önce odaya kilitler sonra büyükbabam...'

Şu anda 63 yaşında olan Stone, hatıralarının yer aldığı 'The Beauty of Living Twice' adlı kitapta, hem ablasının hem de kendisinin, büyükbabaları tarafından taciz edildiğini anlattı.

Sharon Stone’dan Temel İçgüdü'deki iç çamaşır itirafının ardından yeni itiraf 'Önce odaya kilitler sonra büyükbabam...'

"BÜYÜKANNEM KAPIYI KİLİTLERDİ"
Sharon Stone, büyükannesinin de kendisini, ablası Kelly'yi büyükbabalarıyla bir odaya kilitleyerek bu duruma zemin hazırladığını ileri sürdü. Sharon Stone'un büyükbabası Clarence Lawson, ünlü yıldız 14 yaşındayken hayata veda etmişti.

Sharon Stone’dan Temel İçgüdü'deki iç çamaşır itirafının ardından yeni itiraf 'Önce odaya kilitler sonra büyükbabam...'

HAYATINI KAYBEDİNCE RAHATLADI
Stone, büyükbabasının öldüğünden emin olmak için tabutunda onu dürttüğünü de itiraf etti. Stone, satırlarında büyükbabasının artık hayatta olmamasından tuhaf bir tatmin duyduğunu da belirtti.

Sharon Stone’dan Temel İçgüdü'deki iç çamaşır itirafının ardından yeni itiraf 'Önce odaya kilitler sonra büyükbabam...'

Sharon Stone o anları "Kelly'ye (ablası) baktım ve o anladı. Kelly o sırada 11 yaşındaydı ve hepsi bitti" diye yazdı Stone.