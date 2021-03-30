Sharon Stone’dan Temel İçgüdü'deki iç çamaşır itirafının ardından yeni itiraf 'Önce odaya kilitler sonra büyükbabam...'
Ünlü oyuncu Sharon Stone da #MeToo hareketine katılarak 40 yıllık Hollywood kariyeri boyunca maruz kaldığı bazı taciz olaylarını açıklamıştı geçtiğimiz günlerde. Sharon Stone, kendisine dünya çapında şöhret kazandıran Temel İçgüdü filminin meşhur sahnesiyle ilgili yıllar sonra bir itirafta bulunanan 63 yaşındaki oyuncu, 1992 yapımı filmdeki bacak sahnesinde, "beyazın ışığı yansıttığı" gerekçesiyle bir film ekibi üyesinin iç çamaşırını çıkarmasını istediğini ve özel bölgelerinin filmde görünmeyeceğinde ısrarlı olduğunu öne sürmüştü. Sharon Stone gündem yaratan itiraflarına devam ediyor. ABD'li aktris Sharon Stone, küçük yaşlarda başına gelen korkunç bir olayı anlattı. Kitabında bu olaya yer veren ünlü yıldız, hem ablasının hem de kendisinin büyükbabaları tarafından tacize uğradığını itiraf ederek şoke etti.
30.03.2021 12:16
- Son Güncelleme: 30.03.2021 12:28