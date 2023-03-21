Shakira'ya ihanet eden Gerard Pique'den bomba çıkış: "İmajım umurumda değil öldüğüm gün arkama baktığımda..."

"CLARA BÜYÜK BİR DÜĞÜN İSTEMİYOR"

Daha önce Marca ve Hola gazetelerinde yer alan habere göre; ünlü çiftin olası düğünleriyle ilgili haberler yapılmış, İspanyolca yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti...

Pique ile Marti'nin konuşması iki saatten fazla sürdü ve ikili, buluşmaları boyunca dikkatle birbirlerini izledi. Sohbetleri sırasında ikisi de birbirlerine 'aşkım' diye hitap ettiler ve Pique, toplum içinde konuşmak zorunda kalmaktan duyduğu endişeyi paylaştı. Sonrasında evlilikten bahsetmek için bir fırsatları oldu. Her şeyden önce Clara'nın düğününün nasıl olmasını istediği hakkında konuştular. Clara büyük bir düğün istemiyor, çok samimi bir şey olmasını istiyor.