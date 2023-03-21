Shakira'ya ihanet eden Gerard Pique'den bomba çıkış: "İmajım umurumda değil öldüğüm gün arkama baktığımda..."
Shakira'ya ihanet eden Gerard Pique'den bomba çıkış! 12 yıl boyunca büyük bir aşk yaşadılar, iki de çocukları oldu. Bu peri masalı Pique'nin Shakira'yı genç bir kadınla aldattığını öğrenmesiyle son buldu. Ardından intikam amaçlı yazılan bir şarkı ve yapılan karşılıklı göndermeler gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde Pique'nin annesinin Shakira'ya uyguladığı şiddet görüntüleri ortaya çıkmış ve Pique tepkilerin odağında yer almıştı. İki oğlunun annesi olan ünlü şarkıcı Shakira'yı aldatan Gerard Pique, 23 yaşındaki sevgilisi Clara Chia ile ilişkisi hakkında, "Ben onun kuklasıyım" demişti. Yeni aşkıyla evlilik planları yapan Pique, "Kendime karşı dürüst olmak istiyorum. İmajımı temizlemek için uğraşmayacağım. Çok mutluyum" dedi. İşte detaylar...
"İMAJIM UMURUMDA DEĞİL ÖLDÜĞÜM GÜN ARKAMA BAKTIĞIMDA..."
Shakira'ya ihanet eden Gerard Pique'den bomba çıkış!
"BİR BABA OLARAK İŞİM BU"
İspanyol El Pais gazetesine konuşan Gerard Pique, "Her ebeveynin çocukları için en iyisini yapma sorumluluğu vardır. Bu onları korumakla ilgilidir. Ben de buna odaklandım ve bir baba olarak işim bu" ifadelerini kullandı. Hayatında 'istediği şeyi yaptığı' konusunda ısrar eden eski futbolcu, "Öldüğüm gün arkama baktığımda, umuyorum ki istediğim her şeyi yapmış olacağım" dedi.
"DİĞERLERİ UMURUMDA DEĞİL"
"Kendime karşı dürüst olmak istiyorum. İmajımı temizlemek için para harcamayacağım" ifadelerini kullanarak kamuoyundaki olumsuz imajı konusunda endişe duymadığını belirten futbolcu, "Onlar için endişelendiğim ve sevdiğim insanlar beni tanıyan insanlardır. Diğerleri umurumda değil. Enerjimi bu insanlarla birlikte olmaya ve onlara sahip olduklarımı vermeye yönlendiriyorum. Çok mutluyum. Hayatımda bazı değişiklikler oldu ama ben mutluluğumu nasıl koruyacağımı bildim" diye konuştu.
"CLARA BÜYÜK BİR DÜĞÜN İSTEMİYOR"
Daha önce Marca ve Hola gazetelerinde yer alan habere göre; ünlü çiftin olası düğünleriyle ilgili haberler yapılmış, İspanyolca yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti...
Pique ile Marti'nin konuşması iki saatten fazla sürdü ve ikili, buluşmaları boyunca dikkatle birbirlerini izledi. Sohbetleri sırasında ikisi de birbirlerine 'aşkım' diye hitap ettiler ve Pique, toplum içinde konuşmak zorunda kalmaktan duyduğu endişeyi paylaştı. Sonrasında evlilikten bahsetmek için bir fırsatları oldu. Her şeyden önce Clara'nın düğününün nasıl olmasını istediği hakkında konuştular. Clara büyük bir düğün istemiyor, çok samimi bir şey olmasını istiyor.