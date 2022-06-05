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Haberler Magazin Shakira eşi Gerard Pique'yi fena halde yakalamıştı! 12 yıllık ilişkide ihanet ifşasına ilk açıklama geldi: "Doğrulamaktan pişmanız..."

Shakira eşi Gerard Pique'yi fena halde yakalamıştı! 12 yıllık ilişkide ihanet ifşasına ilk açıklama geldi: "Doğrulamaktan pişmanız..."

Shakira eşi Gerard Pique'yi fena halde yakalamıştı! 12 yıllık ilişkide ihanet ifşasına ilk açıklama geldi. Pique Barcelonalı yıldızın annesiyle mi? Birliktelikleriyle sık sık gündeme gelen Shakira ile Gerard Pique'nin ayrılma aşamasına geldiği iddiası ve akabinde gelen detaylar inanılır gibi değil. Magazin gündemine bomba gibi düşen ihanet iddiasının ardından o kadının kim olduğu merak ediliyordu. İşte Pique ve Shakira'dan gelen ihanet açıklaması ve merak edilen o isim...

05.06.2022 09:43 - Son Güncelleme: 05.06.2022 09:46
Shakira eşi Gerard Pique’yi fena halde yakalamıştı! 12 yıllık ilişkide ihanet ifşasına ilk açıklama geldi: Doğrulamaktan pişmanız...

"DOĞRULAMAKTAN PİŞMANIZ..."

Shakira eşi Gerard Pique'yi fena halde yakalamıştı! 12 yıllık ilişkide ihanet ifşasına ilk açıklama geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Shakira eşi Gerard Pique’yi fena halde yakalamıştı! 12 yıllık ilişkide ihanet ifşasına ilk açıklama geldi: Doğrulamaktan pişmanız...

Gerard Pique - Shakira çiftinin uzun yıllardır süren birlikteliği sona erdi. Yıldız futbolcunun medyaya yansıyan ihaneti sonrasında çift Ayrılık kararı aldı ve ilk açıklama geldi.

Shakira eşi Gerard Pique’yi fena halde yakalamıştı! 12 yıllık ilişkide ihanet ifşasına ilk açıklama geldi: Doğrulamaktan pişmanız...

Shakira'nın iletişim ajansından gelen bilgiye göre; Shakira'nın iletişim ajansı, Gerard Pique'nin de onayını alarak ayrılık açıklaması yayınladı. Söz konusu açıklamada, "Yollarımızı ayırdığımızı doğrulamaktan dolayı pişmanız. Birinci önceliğimiz olan çocuklarımızın iyiliği için mahremiyetimize saygı bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Shakira eşi Gerard Pique’yi fena halde yakalamıştı! 12 yıllık ilişkide ihanet ifşasına ilk açıklama geldi: Doğrulamaktan pişmanız...

2010 yılında Güney Afrika'da yapılan Dünya Kupası'nda tanışan ve 12 yıldır birlikte olan çiftin Milan (9) ve Sasha (6) isminde iki çocuğu bulunuyor.

Shakira eşi Gerard Pique’yi fena halde yakalamıştı! 12 yıllık ilişkide ihanet ifşasına ilk açıklama geldi: Doğrulamaktan pişmanız...

Dünya futbolunun en ünlü isimlerinden biri olan Gerard Pique ile müzik dünyasının efsane ismi Shakira'nın ilişkisinde yaşanan problemler İspanyol basınında manşet oldu.

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