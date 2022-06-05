Shakira eşi Gerard Pique'yi fena halde yakalamıştı! 12 yıllık ilişkide ihanet ifşasına ilk açıklama geldi: "Doğrulamaktan pişmanız..."
Shakira eşi Gerard Pique'yi fena halde yakalamıştı! 12 yıllık ilişkide ihanet ifşasına ilk açıklama geldi. Pique Barcelonalı yıldızın annesiyle mi? Birliktelikleriyle sık sık gündeme gelen Shakira ile Gerard Pique'nin ayrılma aşamasına geldiği iddiası ve akabinde gelen detaylar inanılır gibi değil. Magazin gündemine bomba gibi düşen ihanet iddiasının ardından o kadının kim olduğu merak ediliyordu. İşte Pique ve Shakira'dan gelen ihanet açıklaması ve merak edilen o isim...
"DOĞRULAMAKTAN PİŞMANIZ..."
Shakira eşi Gerard Pique'yi fena halde yakalamıştı! 12 yıllık ilişkide ihanet ifşasına ilk açıklama geldi.
Gerard Pique - Shakira çiftinin uzun yıllardır süren birlikteliği sona erdi. Yıldız futbolcunun medyaya yansıyan ihaneti sonrasında çift Ayrılık kararı aldı ve ilk açıklama geldi.
Shakira'nın iletişim ajansından gelen bilgiye göre; Shakira'nın iletişim ajansı, Gerard Pique'nin de onayını alarak ayrılık açıklaması yayınladı. Söz konusu açıklamada, "Yollarımızı ayırdığımızı doğrulamaktan dolayı pişmanız. Birinci önceliğimiz olan çocuklarımızın iyiliği için mahremiyetimize saygı bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Dünya futbolunun en ünlü isimlerinden biri olan Gerard Pique ile müzik dünyasının efsane ismi Shakira'nın ilişkisinde yaşanan problemler İspanyol basınında manşet oldu.