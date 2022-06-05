Shakira eşi Gerard Pique'yi fena halde yakalamıştı! 12 yıllık ilişkide ihanet ifşasına ilk açıklama geldi: "Doğrulamaktan pişmanız..."

Shakira'nın iletişim ajansından gelen bilgiye göre; Shakira'nın iletişim ajansı, Gerard Pique'nin de onayını alarak ayrılık açıklaması yayınladı. Söz konusu açıklamada, "Yollarımızı ayırdığımızı doğrulamaktan dolayı pişmanız. Birinci önceliğimiz olan çocuklarımızın iyiliği için mahremiyetimize saygı bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.