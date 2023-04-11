Shakira durdu durdu sonunda fena patladı "Çocuklarım zulme maruz kaldı" Gerard Pique tarafından aldatılan Shakira isyan etti

Sözlerine; "Saygıdeğer dostlar, gazeteciler ve medya kuruluşları... Kamusal bir figür olarak hayatımdaki bu değişim döneminde, basının beni ve ailemi çevreleyen kalıcı bir merakı olması anlaşılabilir bir durum" şeklinde başlayan ünlü isim, şöyle devam etti:

Ancak oğullarım Milan ve Sasha çok zor bir yıl geçirdiler. Paparazziler ve Barselona'daki çeşitli medya kuruluşları tarafından sürekli bir kuşatmaya maruz kaldılar. Artık hayatlarında yeni bir döneme girdiklerine göre, medyadan çocuklarımın mahremiyet haklarına saygı göstermelerini rica ediyorum.

"Onları okul giriş-çıkışlarında ve okul dışı katıldıkları etkinlerinde takip etmekten veya evimizin kapısında beklemekten kaçınmanızı rica ediyorum" diyen Shakira, 10 ve 8 yaşlarındaki oğullarına 'mümkün olan en insani şekilde' davranılması ve 'kameraların sürekli incelemesi' olmadan hayatlarını huzur içinde yaşamalarına izin verilmesi gerektiğini söyledi.