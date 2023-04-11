Shakira durdu durdu sonunda fena patladı "Çocuklarım zulme maruz kaldı" Gerard Pique tarafından aldatılan Shakira isyan etti
Yıllarca bir birliktelik yaşayan Shakira ile Gerard Pique'nin ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Eski Barcelonalı, Shakira'yı Clara Chia ile aldatmış sonrasında Shakira ve Pique'nin dünyanın gözü önünde atışmaları başlamıştı. Hemen akabinde İspanyol basını Chia'nın, Pique'yi, Manchester City'nin teknik direktörü Guardiola ile aldattığını yazınca işler iyice garip noktaya gelmişti. Aylar sonra Shakira'dan bir açıklama geldi. Suskunluğunu bozan Latin Amerikalı bakın kimi hedef aldı.
Kolombiyalı şarkıcı Shakira ile emeklilik kararı alan İspanyol futbolcu Gerard Pique'nin Milan ve Sasha adını verdikleri iki çocuk sahibi oldukları 11 yıllık ilişkileri, geçtiğimiz sene haziran ayında Pique'nin ihaneti sebebiyle bitmişti.
Güzel şarkıcı, ocak ayında ise İspanyolca olarak yayınlanan yeni bir şarkısında yapımcı Bizarrap ile işbirliği yapmıştı. Ünlü isim, şarkısının sözlerinde eski sevgilisi Gerard Pique ve yeni kız arkadaşı Clara Chia Marti'ye yaptığı göndermelerle çok konuşulmuştu.
Sözlerine; "Saygıdeğer dostlar, gazeteciler ve medya kuruluşları... Kamusal bir figür olarak hayatımdaki bu değişim döneminde, basının beni ve ailemi çevreleyen kalıcı bir merakı olması anlaşılabilir bir durum" şeklinde başlayan ünlü isim, şöyle devam etti:
Ancak oğullarım Milan ve Sasha çok zor bir yıl geçirdiler. Paparazziler ve Barselona'daki çeşitli medya kuruluşları tarafından sürekli bir kuşatmaya maruz kaldılar. Artık hayatlarında yeni bir döneme girdiklerine göre, medyadan çocuklarımın mahremiyet haklarına saygı göstermelerini rica ediyorum.
"Onları okul giriş-çıkışlarında ve okul dışı katıldıkları etkinlerinde takip etmekten veya evimizin kapısında beklemekten kaçınmanızı rica ediyorum" diyen Shakira, 10 ve 8 yaşlarındaki oğullarına 'mümkün olan en insani şekilde' davranılması ve 'kameraların sürekli incelemesi' olmadan hayatlarını huzur içinde yaşamalarına izin verilmesi gerektiğini söyledi.
"BUNU ÇOCUKLARIMIN BİR HAYAT YAŞAYABİLMELERİ İÇİN İSTİYORUM"
Geçtiğimiz günlerde çocuklarıyla birlikte Barcelona'dan ayrılan güzel şarkıcı, sözlerini şöyle noktaladı:
Bunu bir sanatçı olarak değil, her çocuğun hak ettiği gibi mutlu ve sağlıklı bir hayat yaşayabilmeleri için çocuklarının psikolojik ve duygusal refahını korumak ve gözetmek isteyen bir anne olarak istiyorum. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederim.