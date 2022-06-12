Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'in babası bakın kim çıktı! Alina Boz'un sevgilisi 'siz bir de babamı görün' demişti meğer o da...
Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'in babası bakın kim çıktı! Alina Boz'un sevgilisi, 'siz bir de babamı görün' demişti meğer o da oldukça tanınmış bir isimmiş... Armutlu'da ayaküstü gazetecilerle sohbet eden Mithat Can Özer, "Minik Serçe sahnelere dönecek mi?" sorusuna verdiği yanıtla gündeme gelince, babasının kim olduğu da merak konusu oldu. Sezen Aksu 10 Temmuz 1981'de oğlu Mithat Can'ın babası Sinan Özer ile evlenmişti. Ancak Özer ve Aksu'nun evliliği uzun sürmedi. İkili her ne kadar boşansa da Sinan Özer, oğlunun her anında yanında kalabilmiş çünkü Sezen eski eşine kapılarını hiç kapatmamıştı. İşte Sezen Aksu'nun eski eşi, Mithat Can Özer'in babası Sinan Özer...
Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'in babası bakın kim çıktı! Alina Boz'un sevgilisi Mithat 'siz bir de babamı görün' demişti meğer o da oldulça tanındık bir isimmiş...
Sezen Aksu, uzun bir süre önce konser vermeyi bıraktı. Sahnelere ara veren ancak hayranları tarafından özlenen Aksu hakkında oğlu Mithat Can Özer konuştu. Armutlu'da gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Özer, "Minik Serçe sahnelere dönecek mi?" sorusuna cevap verdi.
"ANNEM KONSERLE İLGİLİ BİR ŞEY DEMİYOR"
Milliyet'in haberine göre; "Sezen Hanım sahnelere geri dönecek mi?" sorusu yöneltilen Mithat Can Özer, şu yanıtı verdi: "Konserle ilgili hiçbir şey dediğini duymadım. Tekrar sahnelere çıkarsa hoş olur tabii ki. O eksiklik biraz bizim hayatımızda da oldu doğruyu söylemek gerekirse. Bende bir bilgi olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz."