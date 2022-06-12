Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'in babası bakın kim çıktı! Alina Boz'un sevgilisi 'siz bir de babamı görün' demişti meğer o da...

ALİNA BOZ AÇIKLAMASI

Mithat Can Özer, "Biz çok fazla ortalarda olmadığımız için yan yana göremiyorsunuz. Yoksa devam, her şey yolunda. Onun işleri var, benim bunlar hakkında konuşmam olmaz" ifadelerini kullandı.

İşte Türkiye'nin ve dünyanın en güzel ünlüleri ve onların aileleri...