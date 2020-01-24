Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşayan Alina Boz çark etti: Çok küçüğüm...

Uzun süredir Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşayan oyuncu Alina Boz önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. Bir kız arkadaşıyla geldiği AVM'de mağazaları gezip alışveriş yapan ünlü oyuncu muhabirlerle sohbet etti. Boz'a "Hayatım boyunca evleneyim ve güzel bir ailem olsun istedim" açıklaması hatırlatılıp "Siz evlenmek istediğinizi söylediniz ancak Mithat Bey, 'Bu konularla alakam yok' dedi. Bu ilişkinizde kriz yarattı mı" diye soruldu. 21 yaşındaki Boz, verdiği cevapla adeta çark etti.

24.01.2020 09:09 - Son Güncelleme: 24.01.2020 09:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





