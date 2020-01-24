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Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşayan Alina Boz çark etti: Çok küçüğüm...

Uzun süredir Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşayan oyuncu Alina Boz önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. Bir kız arkadaşıyla geldiği AVM'de mağazaları gezip alışveriş yapan ünlü oyuncu muhabirlerle sohbet etti. Boz'a "Hayatım boyunca evleneyim ve güzel bir ailem olsun istedim" açıklaması hatırlatılıp "Siz evlenmek istediğinizi söylediniz ancak Mithat Bey, 'Bu konularla alakam yok' dedi. Bu ilişkinizde kriz yarattı mı" diye soruldu. 21 yaşındaki Boz, verdiği cevapla adeta çark etti.

24.01.2020 09:09 - Son Güncelleme: 24.01.2020 09:09
Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşayan Alina Boz çark etti: Çok küçüğüm...

Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile uzun bir süredir aşk yaşayan 21 yaşındaki oyuncu Alina Boz, evlilik hakkında ilişkilerinde kriz çıktığı yönündeki iddialara verdiği yanıtla çok konuşuldu.

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Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşayan Alina Boz çark etti: Çok küçüğüm...

Alina Boz, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. Bir kız arkadaşıyla alışveriş yapan Alina Boz, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşayan Alina Boz çark etti: Çok küçüğüm...

Boz'a "Hayatım boyunca evleneyim ve güzel bir ailem olsun istedim" açıklaması hatırlatılıp "Siz evlenmek istediğinizi söylediniz ancak Mithat Bey, 'Bu konularla alakam yok' dedi.Bu ilişkinizde kriz yarattı mı" diye soruldu.

Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşayan Alina Boz çark etti: Çok küçüğüm...

"ÇOK KÜÇÜĞÜM"

21 yaşındaki oyuncu, "Evlilik düşünecek yaşta değilim, çok küçüğüm. İlişkimiz de çok iyi gidiyor" diye yanıt verdi.

Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşayan Alina Boz çark etti: Çok küçüğüm...

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