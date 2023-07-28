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Şeyma'ya zam geldi! Şeyma Subaşı ve eşi Meedo dur durak bilmiyor! "Kocam istemiyor gösteremem" diyen Şeyma Subaşı...

Birçok kişinin Acun Ilıcalı'nın eski eşi olarak tanıdığı Şeyma Subaşı 2. evliliğiyle gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz aylarda abonelik sistemi açan evlendikten sona da eşi Meedo'nun bikinili video ve fotoğraflarını paylaşmasından rahatsız olduğunu belirten Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını. Ayrıca Subaşı, eşinin koyduğu bikini yasağını da delmişti. Şeyma Subaşı'nın abonelik ücretine zam geldi. İşte haberin detayları...

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2023, 09:40 Güncelleme 28 Temmuz 2023, 09:40
Şeyma’ya zam geldi! Şeyma Subaşı ve eşi Meedo dur durak bilmiyor! Kocam istemiyor gösteremem diyen Şeyma Subaşı... 1

Paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, geçtiğimiz aylarda 3 yıllık sevgilisi Mısırlı iş insanı Meedo ile nikah masasına oturmuştu.

Şeyma’ya zam geldi! Şeyma Subaşı ve eşi Meedo dur durak bilmiyor! Kocam istemiyor gösteremem diyen Şeyma Subaşı... 2

Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den 5 Haziran 2021'de evlilik teklifi almıştı. Fas'ın Marakeş şehrinde 2 gün 2 gece düğün yapan ünlü isim balayı paylaşımlarıyla da epey dikkat çekmeyi başarmıştı.

Şeyma’ya zam geldi! Şeyma Subaşı ve eşi Meedo dur durak bilmiyor! Kocam istemiyor gösteremem diyen Şeyma Subaşı... 3

Bir yandan da paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Şeyma Subaşı Bir takipçisinin, "Eskiden daha güzel paylaşımlar gelirdi. Eşin kıskanıyor mu yoksa?" yorumuna kayıtsız kalamamış şu ifadeleri kullanmıştı: "Normal değil mi böyle olması? Saygı duymak lazım."

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