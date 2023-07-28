Şeyma'ya zam geldi! Şeyma Subaşı ve eşi Meedo dur durak bilmiyor! "Kocam istemiyor gösteremem" diyen Şeyma Subaşı...

3

Bir yandan da paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Şeyma Subaşı Bir takipçisinin, "Eskiden daha güzel paylaşımlar gelirdi. Eşin kıskanıyor mu yoksa?" yorumuna kayıtsız kalamamış şu ifadeleri kullanmıştı: "Normal değil mi böyle olması? Saygı duymak lazım."