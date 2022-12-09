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Haberler Magazin Şeyma Subaşı'yla velayet krizi yaşadıkları iddia edilmişti! Acun Ilıcalı kızı Melisa ve sevgilisi Çağla Altunkaya'yla birlikte...

Şeyma Subaşı'yla velayet krizi yaşadıkları iddia edilmişti! Acun Ilıcalı kızı Melisa ve sevgilisi Çağla Altunkaya'yla birlikte...

3 kez evlenen Acun ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerçekleştirdi. 4 kızı ve bir kız torunu olan Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve kızlarıyla oldukça mutlu bir hayat sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Şeyma Subaşı'nın kızını özlediğine dair paylaşımları sonrası velayet krizi yaşadıkları iddia edilmişti. Günler sonra Acun Ilıcalı kızı Melisa ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile yılbaşı alışverişi yaparken görüntülendi. İşte detaylar...

09.12.2022 09:00 - Son Güncelleme: 09.12.2022 09:00
Şeyma Subaşı’yla velayet krizi yaşadıkları iddia edilmişti! Acun Ilıcalı kızı Melisa ve sevgilisi Çağla Altunkaya’yla birlikte...

4 kızı bulunan Acun Ilıcalı'nın son göz ağrısı Şeyma Subaşı'dan olan kızı Melisa...

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Şeyma Subaşı’yla velayet krizi yaşadıkları iddia edilmişti! Acun Ilıcalı kızı Melisa ve sevgilisi Çağla Altunkaya’yla birlikte...

Geçtiğimiz günlerde Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'ya itafen olduğu düşünülen paylaşımları sonrası velayet krizi yaşadıkları iddia edilmişti.

Şeyma Subaşı’yla velayet krizi yaşadıkları iddia edilmişti! Acun Ilıcalı kızı Melisa ve sevgilisi Çağla Altunkaya’yla birlikte...

Şeyma Subaşı'nın imalı paylaşımları sonrası Acun Ilıcalı'dan herhangi bir açıklama gelmemişti.

Şeyma Subaşı’yla velayet krizi yaşadıkları iddia edilmişti! Acun Ilıcalı kızı Melisa ve sevgilisi Çağla Altunkaya’yla birlikte...

Bir yanda bunlar olurken Acun Ilıcalı, kızı Melisa ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile alışverişte görüntülendi.

Şeyma Subaşı’yla velayet krizi yaşadıkları iddia edilmişti! Acun Ilıcalı kızı Melisa ve sevgilisi Çağla Altunkaya’yla birlikte...

Acun Ilıcalı, yaklaşan yılbaşı öncesinde yoğun gündemine ara verip kızı Melisa'ya vakit ayırdı.

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