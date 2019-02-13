Şeyma Subaşı'ya kötü haber: Kontrolden çıktı! Burning Man'in CEO'su durumu açıkladı
Şeyma Subaşı'ya kötü haber geldi. Acun Ilıcalı ile 9 yıldır tanışan ve 1 yıllık evliliğini bitiren Şeyma Subaşı'nın kısa sürede Fransız DJ Guido Senia ile birliktelik yaşaması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hemen ardından gelen ev taşıma ve kızları Melisa'nın velayetini eski eşi Acun Ilıcalı'ya verme kararı gibi hayatında arka arkaya değişiklikler olan Şeyma Subaşı'ya bir kötü haber de Marian Goodell'dan geldi...
13.02.2019 12:58
- Son Güncelleme: 13.02.2019 12:58
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