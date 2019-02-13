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Şeyma Subaşı'ya kötü haber: Kontrolden çıktı! Burning Man'in CEO'su durumu açıkladı

Şeyma Subaşı'ya kötü haber geldi. Acun Ilıcalı ile 9 yıldır tanışan ve 1 yıllık evliliğini bitiren Şeyma Subaşı'nın kısa sürede Fransız DJ Guido Senia ile birliktelik yaşaması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hemen ardından gelen ev taşıma ve kızları Melisa'nın velayetini eski eşi Acun Ilıcalı'ya verme kararı gibi hayatında arka arkaya değişiklikler olan Şeyma Subaşı'ya bir kötü haber de Marian Goodell'dan geldi...

13.02.2019 12:58 - Son Güncelleme: 13.02.2019 12:58
Şeyma Subaşı'ya kötü haber! Daha az bütçeyle daha kötü şartlarda...

Şeyma Subaşı için hem iyi hem de kötü haber geldi. Burning Man Festivali her yıl Ağustos ayının son haftası ve Eylül ayının ilk haftası arasında ABD'nin Nevada eyaletinde yer alan Black Rock Çölü'nde düzenleniyor.

Şeyma Subaşı'ya kötü haber! Daha az bütçeyle daha kötü şartlarda...

Festivale Türkiye'den Şeyma Subaşı, Eliz Sakuçoğlu gibi birçok ünlü isim de katılıyor.

Şeyma Subaşı'ya kötü haber! Daha az bütçeyle daha kötü şartlarda...

Festivalin 2019 yılında düzenlenecek versiyonu için önemli bazı duyurular yapıldı.Açıklamaları Burning Man CEO'su Marian Goodell yaptı.

Şeyma Subaşı'ya kötü haber! Daha az bütçeyle daha kötü şartlarda...

Açıklamaları Burning Man CEO'su Marian Goodell yaptı.

Şeyma Subaşı'ya kötü haber! Daha az bütçeyle daha kötü şartlarda...

Goodell, Burning Man Festivali kapsamında alana konaklama için lüks çadırlar kuran Camp Humano şirketinin 2019 yılında festivale davet edilmediğini belirtti.

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