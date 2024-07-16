Şeyma Subaşı’nın yatak pozu sosyal medyaya damga vurdu! Görenler şaşkın: “Çıplak mı o?”

Acun Ilıcalı'dan Melisa adında bir kızı olan Şeyma Subaşı, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. 2023 yılında Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturan ancak evliliği uzun sürmeyen Subaşı, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Yatakta poz veren Subaşı, görenleri şaşkına çevirdi. Ünlü isim için "Ay yakınlaştırıp baktım", "Çıplak mı o?", "Üstsüz sandım" yorumları yapıldı. İşte o paylaşım...