Şeyma Subaşı’nın yatak pozu sosyal medyaya damga vurdu! Görenler şaşkın: “Çıplak mı o?”

Acun Ilıcalı'dan Melisa adında bir kızı olan Şeyma Subaşı, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. 2023 yılında Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturan ancak evliliği uzun sürmeyen Subaşı, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Yatakta poz veren Subaşı, görenleri şaşkına çevirdi. Ünlü isim için "Ay yakınlaştırıp baktım", "Çıplak mı o?", "Üstsüz sandım" yorumları yapıldı. İşte o paylaşım...
Acun Ilıcalı'dan Melisa adında bir kızı olan Şeyma Subaşı, özel hayatıyla sık sık magazin manşetlerinde yer aldı.
2018 yılında Acun Ilıcalı ile boşanan Subaşı, 2023'te nikah masasına oturduğu ve aynı sene evliliğini sonlandırdığı Mohammed Alsaloussi ile yaşadığı aşkla da bolca gündem oldu.
Sosyal medyayı aktif kullanan Subaşı, şimdi ise Instagram'da yayınladığı pozlarla gündeme geldi.