Şeyma Subaşı’nın sınırı yok! Siyah bikinisi ile objektif karşısına geçti cüretkar pozlarını peş peşe yayınladı sosyal medya çalkalandı
Şeyma Subaşı'nın sınırı yok! Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla adını duyuran Şeyma Subaşı, son dönemlerde özel hayatı ile sık sık magazin gündeminde yer aldı. Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bir dargın bir barışık yaşadığı aşkla uzun süre gündem olan Subaşı, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Hemen hemen her anını sosyal medyada yayınlayan Subaşı, bu kez siyah bikinisi ile verdiği cüretkar pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Subaşı'nın paylaşımı kısa sürede gündem olurken cesur pozlarına tepkiler peş peşe geldi. İşte Şeyma Subaşı'nın o paylaşımları...
22.08.2021 00:02
- Son Güncelleme: 22.08.2021 00:33
Aşk hayatı ile magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin dolandırıcılıkla suçlandığı dönemde ilişkini sonlandırmış ancak bir süre sonra tekrar bir araya gelmişti.
Şimdilerde sevgilisi ile Bodrum'da tatilde olan Şeyma Subaşı, burada verdiği iddialı pozları sosyal medyada yayınladı.