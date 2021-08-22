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Haberler Magazin Şeyma Subaşı’nın sınırı yok! Siyah bikinisi ile objektif karşısına geçti cüretkar pozlarını peş peşe yayınladı sosyal medya çalkalandı

Şeyma Subaşı’nın sınırı yok! Siyah bikinisi ile objektif karşısına geçti cüretkar pozlarını peş peşe yayınladı sosyal medya çalkalandı

Şeyma Subaşı'nın sınırı yok! Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla adını duyuran Şeyma Subaşı, son dönemlerde özel hayatı ile sık sık magazin gündeminde yer aldı. Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bir dargın bir barışık yaşadığı aşkla uzun süre gündem olan Subaşı, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Hemen hemen her anını sosyal medyada yayınlayan Subaşı, bu kez siyah bikinisi ile verdiği cüretkar pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Subaşı'nın paylaşımı kısa sürede gündem olurken cesur pozlarına tepkiler peş peşe geldi. İşte Şeyma Subaşı'nın o paylaşımları...

22.08.2021 00:02 - Son Güncelleme: 22.08.2021 00:33
Şeyma Subaşı’nın sınırı yok! Siyah bikinisi ile objektif karşısına geçti cüretkar pozlarını peş peşe yayınladı sosyal medya çalkalandı

Aşk hayatı ile magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin dolandırıcılıkla suçlandığı dönemde ilişkini sonlandırmış ancak bir süre sonra tekrar bir araya gelmişti.

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Şeyma Subaşı’nın sınırı yok! Siyah bikinisi ile objektif karşısına geçti cüretkar pozlarını peş peşe yayınladı sosyal medya çalkalandı

Şimdilerde sevgilisi ile Bodrum'da tatilde olan Şeyma Subaşı, burada verdiği iddialı pozları sosyal medyada yayınladı.

Şeyma Subaşı’nın sınırı yok! Siyah bikinisi ile objektif karşısına geçti cüretkar pozlarını peş peşe yayınladı sosyal medya çalkalandı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve hayatının her alanından paylaşım yapan Subaşı, bu kez siyah bikinisi ile verdiği pozları yayınladı.

Şeyma Subaşı’nın sınırı yok! Siyah bikinisi ile objektif karşısına geçti cüretkar pozlarını peş peşe yayınladı sosyal medya çalkalandı

Subaşı'nın paylaşımı, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek kısa sürede gündem oldu.

Şeyma Subaşı’nın sınırı yok! Siyah bikinisi ile objektif karşısına geçti cüretkar pozlarını peş peşe yayınladı sosyal medya çalkalandı

Subaşı'nın paylaşımında yorumları sınırlandırması ise dikkat çekti. Ancak yorumları sınırlandırarak tepkilerin önüne geçmeye çalışan Subaşı, bu konuda başarılı olamadı.

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