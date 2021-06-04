Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo dolandırıcı mı 'her şeyi sahte!' Şeyma'yla hamile olduğu için evlendiği iddia edilen Meedo...

Şeyma Subaşı'nın evlilik hazırlığında olduğu Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkında filmlere konu olcak türden iddialar ortaya atıldı... Acun Ilıcalı'dan ayrıldıktan sonra önce İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşayan ancak mutluluğu kısa süren Şeyma Subaşı sonrasında aradığı aşkı Mohammed Alsaloussi de, nam-ı diğer 'Meedo' da buldu. Bir süre önce evlilik teklifi alan ve hamile mi sorularıyla karşı karşıya kalan Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkında sosyal medyada çeşitli iddialar dolaşmaya başladı. Daha önce çalıntı Ferrari olayıyla da anılan Saloussi için bakın neler söyleniyor. Öte yandan 'Şeyma Subaşı hamile mi?' sorusu da yanıt buldu. Hepsi haberin devamında...

04.06.2021 09:54 - Son Güncelleme: 04.06.2021 09:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





