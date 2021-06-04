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Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo dolandırıcı mı 'her şeyi sahte!' Şeyma'yla hamile olduğu için evlendiği iddia edilen Meedo...

Şeyma Subaşı'nın evlilik hazırlığında olduğu Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkında filmlere konu olcak türden iddialar ortaya atıldı... Acun Ilıcalı'dan ayrıldıktan sonra önce İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşayan ancak mutluluğu kısa süren Şeyma Subaşı sonrasında aradığı aşkı Mohammed Alsaloussi de, nam-ı diğer 'Meedo' da buldu. Bir süre önce evlilik teklifi alan ve hamile mi sorularıyla karşı karşıya kalan Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkında sosyal medyada çeşitli iddialar dolaşmaya başladı. Daha önce çalıntı Ferrari olayıyla da anılan Saloussi için bakın neler söyleniyor. Öte yandan 'Şeyma Subaşı hamile mi?' sorusu da yanıt buldu. Hepsi haberin devamında...

04.06.2021 09:54 - Son Güncelleme: 04.06.2021 09:55
Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo dolandırıcı mı 'her şeyi sahte!' Şeyma'yla hamile olduğu için evlendiği iddia edilen Meedo...

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar kadar, yaşadığı aşklarla da gündem olmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo dolandırıcı mı 'her şeyi sahte!' Şeyma'yla hamile olduğu için evlendiği iddia edilen Meedo...

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'dan bir çocuk sahibi olan Subaşı, Ilıcalı'dan ayrıldıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia'yla aşk yaşamaya başladı. Ancak Subaşı'nın Senia'yla aşkı kısa sürdü.

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo dolandırıcı mı 'her şeyi sahte!' Şeyma'yla hamile olduğu için evlendiği iddia edilen Meedo...

Bir süre aşk iddialarını yalanlayan Subaşı, son olarak Mısırlı milyarder olarak bilinen Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşamaya başladı. İkilinin beraberlikleri, kısa sürede de ciddiyete dönüştü.

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo dolandırıcı mı 'her şeyi sahte!' Şeyma'yla hamile olduğu için evlendiği iddia edilen Meedo...

EVLİLİK TEKLİFİNİ PAYLAŞTI

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin kendisine evlilik teklifi yaptığı anları paylaştı.

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo dolandırıcı mı 'her şeyi sahte!' Şeyma'yla hamile olduğu için evlendiği iddia edilen Meedo...

Alsaloussi'nin evlilik teklifi yaptığı sırada Subaşı'na verdiği tek taş yüzük de dikkat çekti.