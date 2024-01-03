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Şeyma Subaşı'nın rotası gözleri direkt Acun Ilıcalı'ya çevirdi "Ara bozmaya mı gittin?" Survivor başlar başlama soluğu orada aldı

3 kez evlenen Acun ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerçekleştirdi. 4 kızı ve bir kız torunu olan Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve kızlarıyla oldukça mutlu bir hayat sürüyor. Şeyma Subaşı ise Ilıcalı sonrası magazin gündeminin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri. 3 milyona yakın takipçili Instagram hesabında attığı her adım yakın markajda olan Subaşı'nın son rotası, kafaları karıştırdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 10:05 Güncelleme 03 Ocak 2024, 11:01
Şeyma Subaşı’nın rotası gözleri direkt Acun Ilıcalı’ya çevirdi Ara bozmaya mı gittin? Survivor başlar başlama soluğu orada aldı 1

Acun Ilıcalı'nın hayatına giren kadınlar arasında en medyatiği Şeyma Subaşı oldu.

Şeyma Subaşı’nın rotası gözleri direkt Acun Ilıcalı’ya çevirdi Ara bozmaya mı gittin? Survivor başlar başlama soluğu orada aldı 2

Tüm Türkiye Şeyma Subaşı'yı, Acun Ilıcalı yasak aşkı olarak tanıdı. Ilıcalı, o dönem Zeynep Yılmaz ile evliydi. Subaşı ile Ilıcalı, bir yarışma sayesinde tanışmıştı.

Şeyma Subaşı’nın rotası gözleri direkt Acun Ilıcalı’ya çevirdi Ara bozmaya mı gittin? Survivor başlar başlama soluğu orada aldı 3

Subaşı'nın o dönem çok popüler olan Snapchat uygulamasında paylaştığı bu kare hala hafızalarda.

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