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Haberler Magazin Şeyma Subaşı'nın hesabı kapatılacak mı? 400 bin takipçisini de kaybeden Şeyma'dan flaş hamle! Binlerce kişi şikayet edince....

Şeyma Subaşı'nın hesabı kapatılacak mı? 400 bin takipçisini de kaybeden Şeyma'dan flaş hamle! Binlerce kişi şikayet edince....

Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerin acısını yaşarken Şeyma Subaşı'nın vurdumduymaz tavrıları sosyal medyayı sallamıştı... Subaşı'nın kar tatilinden paylaşımları ve dans ettiği paylaşımları sosyal medyada tefe konmuş, Subaşı 400 bin takipçisinden olmuştu. Bu tavırlarına devam eden Subaşı hakkında şikayet yağınca, Subaşı'dan bakın nasıl bir hamle geldi. İşte detaylar...

25.02.2023 11:02 - Son Güncelleme: 25.02.2023 11:02
Şeyma Subaşı’nın hesabı kapatılacak mı? 400 bin takipçisini de kaybeden Şeyma’dan flaş hamle! Binlerce kişi şikayet edince....

Türkiye, asrın felaketiyle yıkıldı. Sosyal medya paylaşımlarını milyonların takip ettiği isimler duyarlı olunması gereken bu günlerde "normalleşme" tartışması ile gündeme geliyor.

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Şeyma Subaşı’nın hesabı kapatılacak mı? 400 bin takipçisini de kaybeden Şeyma’dan flaş hamle! Binlerce kişi şikayet edince....

Bu isimlerden biri de Şeyma Subaşı. Olay kadın Şeyma Subaşı yine bir skandala imza attı.

Şeyma Subaşı’nın hesabı kapatılacak mı? 400 bin takipçisini de kaybeden Şeyma’dan flaş hamle! Binlerce kişi şikayet edince....

Birçok ünlü maddi-manevi yardım yaptı. Ama Şeyma Subaşı, eğlenmeye doyamadı!

Şeyma Subaşı’nın hesabı kapatılacak mı? 400 bin takipçisini de kaybeden Şeyma’dan flaş hamle! Binlerce kişi şikayet edince....

Skandalbaşı Asrın felaketinin yaşandığı günden beri umursamaz paylaşımlarıyla 400 bin takipçi kaybeden Şeyma Subaşı, bu kez dans ettiği anları paylaştı.

Şeyma Subaşı’nın hesabı kapatılacak mı? 400 bin takipçisini de kaybeden Şeyma’dan flaş hamle! Binlerce kişi şikayet edince....

Binlerce kişi, genç kadını BTK'ya şikayet etti.

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