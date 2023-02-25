Şeyma Subaşı'nın hesabı kapatılacak mı? 400 bin takipçisini de kaybeden Şeyma'dan flaş hamle! Binlerce kişi şikayet edince....
Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerin acısını yaşarken Şeyma Subaşı'nın vurdumduymaz tavrıları sosyal medyayı sallamıştı... Subaşı'nın kar tatilinden paylaşımları ve dans ettiği paylaşımları sosyal medyada tefe konmuş, Subaşı 400 bin takipçisinden olmuştu. Bu tavırlarına devam eden Subaşı hakkında şikayet yağınca, Subaşı'dan bakın nasıl bir hamle geldi. İşte detaylar...
25.02.2023 11:02 - Son Güncelleme: 25.02.2023 11:02