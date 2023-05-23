Şeyma Subaşı'nın hayal kırıklığı! Balayından video paylaştı yana yakıla çağrı yaptı Mohammed Alsaloussi ile 19 gün önce evlenmişti...
Amacına ulaşamadı yana yakıla çağrı yaptı! Balayındayken video paylaşan Şeyma Subaşı Mohammed Alsaloussi ile 19 gün önce evlenmişti... Üç kez nikah masasına oturan Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerekleştirdi. Şeyma ile boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Eski eşlerden Şeyma Subaşı ise Mısırlı sevgilisi Meedo'yla evlendi. 2 gün 2 gece düğün yapan çift şimdilerde balayında. Sosyal medyada çok konuşulan Meedo ile Şeyma Subaşı cephesinden şaşırtan bir hamle geldi. Subaşı, balayındayken çektiği video ile, "Zor durumda herhalde" dedirtti.
23.05.2023 11:46 - Son Güncelleme: 23.05.2023 11:46
Şeyma Subaşı'nın hayal kırıklığı! Balayından video paylaştı yana yakıla çağrı yaptı. Mohammed Alsaloussi ile 19 gün önce evlenmişti...
Şimdilerde balayında olan Şeyma Subaşı, takiçilerine seslendi. Özel hayatını para karşılığında üye olan takipçileri ile paylaşan Subaşı, istediği sayıya ulaşamayınca çağrı yaptı.
'Sosyal medya arkadaşları'na seslenen Şeyma Subaşı takipçi sayısını artırmak için kolları sıvadı, o videoyu görenler, "Zor durumda herhalde" yorumları yaptı.
Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den 5 Haziran 2021'de evlilik teklifi almıştı. Fas'ın Marakeş şehrinde 2 gün 2 gece düğün yapan Subaşı, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.