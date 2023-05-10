Şeyma Subaşı'nın gelinliğinin fiyatı dudak uçuklatan cinsten! Meedo paraya kıymış 4 gelinlikten en çok beğenileni...
Üç kez nikah masasına oturan Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerekleştirdi. Şeyma ile boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Eski eşlerden Şeyma Subaşı önceki gün Mısırlı sevgilisi Meedo'yla evlendi. Geçtiğimiz hafta sonu 2 gün 2 gece düğün yapan çiftin düğünün yankıları devam ediyor. Bu kez Subaşı'nın gelinliğinin fiyatı gündeme geldi. İşte detaylar...
10.05.2023 11:14 - Son Güncelleme: 10.05.2023 11:14