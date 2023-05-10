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Haberler Magazin Şeyma Subaşı'nın gelinliğinin fiyatı dudak uçuklatan cinsten! Meedo paraya kıymış 4 gelinlikten en çok beğenileni...

Şeyma Subaşı'nın gelinliğinin fiyatı dudak uçuklatan cinsten! Meedo paraya kıymış 4 gelinlikten en çok beğenileni...

Üç kez nikah masasına oturan Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerekleştirdi. Şeyma ile boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Eski eşlerden Şeyma Subaşı önceki gün Mısırlı sevgilisi Meedo'yla evlendi. Geçtiğimiz hafta sonu 2 gün 2 gece düğün yapan çiftin düğünün yankıları devam ediyor. Bu kez Subaşı'nın gelinliğinin fiyatı gündeme geldi. İşte detaylar...

10.05.2023 11:14 - Son Güncelleme: 10.05.2023 11:14
Şeyma Subaşı’nın gelinliğinin fiyatı dudak uçuklatan cinsten! Meedo paraya kıymış 4 gelinlikten en çok beğenileni...

Acun Ilıcalı ile evliliğini 2018 yılında sonlandıran Şeyma Subaşı bir süredir Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile beraberdi. Defalarca ayrılıp barışan çift geçtiğimiz hafta sonu Fas'ta muradına erdi. Düğün bitti bitmesine ama yankıları devam ediyor.

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Şeyma Subaşı’nın gelinliğinin fiyatı dudak uçuklatan cinsten! Meedo paraya kıymış 4 gelinlikten en çok beğenileni...

Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den 5 Haziran 2021'de evlilik teklifi almıştı. Fas'ın Marakeş şehrinde 2 gün 2 gece düğün yapan ünlü isim sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı.

Şeyma Subaşı’nın gelinliğinin fiyatı dudak uçuklatan cinsten! Meedo paraya kıymış 4 gelinlikten en çok beğenileni...

İlk gün iki farklı gelinlik giyen Subaşı, düğün eğlencesi olarak Fas'ın yöresel kutlamalarını tercih etti.

Şeyma Subaşı’nın gelinliğinin fiyatı dudak uçuklatan cinsten! Meedo paraya kıymış 4 gelinlikten en çok beğenileni...

Günlerdir Subaşı'nın düğünde giydikleri konuşuluyor.

Şeyma Subaşı’nın gelinliğinin fiyatı dudak uçuklatan cinsten! Meedo paraya kıymış 4 gelinlikten en çok beğenileni...

Üç gün üst üste düğün yapan Subaşı'nın son giydiği gelinlik ise sosyal medyada gündem olmuştu.

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