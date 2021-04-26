Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia öyle bir laf soktu ki! Bir sen eksiktin Guido... Guido'nun Şeyma imalı paylaşımı...

Şeyma Subaşı yine gündem yaratmaya devam ediyor... Şeyma Subaşı bu kez sevgilisi Suudi Arabistanlı şeyhin oğlu Mohammed Al Saloussi'nin yaptığı akıllara zarar jestle gündeme geldi önceki günlerde. Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan Guido Senia ile yeni bir aşka yelken açan ve geçtiğimiz yaz aylarında ilişkisini noktalayan Şeyma Subaşı'nın Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Bali tatili dönüşünde Şeyma Subaşı yaptığı paylaşımda sevgilisinin, kendisi ve kızının yolculuk yapabilmesi için özel jet bulamayınca bir yolcu uçağının tüm biletlerini satın aldığını söyledi. Bu gelişme sonrası Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia'dan manidar bir paylaşım geldi.

26.04.2021 17:42 - Son Güncelleme: 26.04.2021 18:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





