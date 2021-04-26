RAMAZAN İMSAKİYE
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Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia öyle bir laf soktu ki! Bir sen eksiktin Guido... Guido'nun Şeyma imalı paylaşımı...

Şeyma Subaşı yine gündem yaratmaya devam ediyor... Şeyma Subaşı bu kez sevgilisi Suudi Arabistanlı şeyhin oğlu Mohammed Al Saloussi'nin yaptığı akıllara zarar jestle gündeme geldi önceki günlerde. Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan Guido Senia ile yeni bir aşka yelken açan ve geçtiğimiz yaz aylarında ilişkisini noktalayan Şeyma Subaşı'nın Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Bali tatili dönüşünde Şeyma Subaşı yaptığı paylaşımda sevgilisinin, kendisi ve kızının yolculuk yapabilmesi için özel jet bulamayınca bir yolcu uçağının tüm biletlerini satın aldığını söyledi. Bu gelişme sonrası Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia'dan manidar bir paylaşım geldi.

26.04.2021 17:42 - Son Güncelleme: 26.04.2021 18:12
Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia öyle bir laf soktu ki! Bir sen eksiktin Guido... Guido'nun Şeyma imalı paylaşımı...

Acun Ilıcalı ile yollarını ayırdıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile uzun süre birliktelik yaşayan ve geçtiğimiz yıl ilişkisini noktalayan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi yeni bir aşka yelken açtı. Yaklaşık 3 aydır devam eden büyük aşk, evliliğe doğru giderken; Subaşı sevgilisine olan düşkünlüğünü her seferinde dile getiriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia öyle bir laf soktu ki! Bir sen eksiktin Guido... Guido'nun Şeyma imalı paylaşımı...

SEVGİLİSİ İLE KIZI ÇOK İYİ ANLAŞIYOR

Şeyma Subaşı, kızı Melisa ve sevgilisi geçtiğimiz günlerde Bali'de tatil yaptı.

Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia öyle bir laf soktu ki! Bir sen eksiktin Guido... Guido'nun Şeyma imalı paylaşımı...

Lüks tatiline dair bol bol fotoğraf paylaşan Şeyma Subaşı, kızı Melisa ve sevgilisinin olduğu kareleri de sevenlerinin beğenisine sundu.

Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia öyle bir laf soktu ki! Bir sen eksiktin Guido... Guido'nun Şeyma imalı paylaşımı...

YOLCU UÇAĞINI REZERVE ETTİ

Öte yandan Şeyma Subaşı'nın yaptığı son paylaşım yine büyük ses getirdi. Subaşı, kendisi ve kızı Melisa'nın yolculuk yapabilmesi için Mısırlı milyarder sevgilisinin özel jet bulamayınca bir yolcu uçağının tüm biletlerini satın alarak uçak kapattığını söyledi.

Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia öyle bir laf soktu ki! Bir sen eksiktin Guido... Guido'nun Şeyma imalı paylaşımı...

Bomboş olan yolcu uçağında Melisa'nın gezindiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Subaşı, gönderisine "Özel jet bulamayınca tüm uçağı bizim için rezerve etti." notunu da düştü.