Şeyma Subaşı'nın eski aşkı Guido Senia öyle bir isimle yakalandı ki sosyal medya bunu konuşuyor! Paylaşımlar ele verdi...
Şeyma Subaşı'nın eski aşkı Guido Senia'nın dünyaca ünlü modelle görüntüleri sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. İkili moda fotoğrafçısı Mert Alaş'ın Instagram hesabında ortaya çıktı. Acun Ilıcalı ile 1 yıl 2 aylık evliliklerinin 9 dakikada bitmesinin ardından kısa bir süre sonra İtalyan organizatör Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, Senia'nın ikiz kız kardeşi ile görüşmeye devam ediyor. Sık sık sosyal medyada gündem olan Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia, bakın kiminle görüntülendi. İşte sosyal medyanın konuştuğu ikili...
08.08.2021 12:38
- Son Güncelleme: 13.08.2021 12:19
SOSYAL MEDYANIN KONUŞTUĞU İKİLİ!
Şeyma Subaşı'nın eski aşkı Guido Senia sosyal medyaya bomba gibi düştü.
Ardından bu görüntülerin sosya medyaya düşmesi ile 'Gudio Senia ile İrina Shayk arasına neler oluyor?' sorusu gündeme bomba gibi düştü. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin eski aşkları...