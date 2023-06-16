Şeyma Subaşı'nın eşi Meedo'ya yaptığı pasta diller düştü "Salatalık neden? Ne biçim pasta" Şeyma 'Muhteşem kocasına' yaptı yapacağını
Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile dünyaevine giren Şeyma Subaşı, doğum günü paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. Birçok kişinin Acun Ilıcalı'nın eski eşi olarak tanıdığı Şeyma Subaşı 2. evliliğiyle gündemden düşmüyor. Bir ay önce evlendiği eşi Meedo'nun bikinili video ve fotoğraflarını paylaşmasından rahatsız olduğunu belirten Şeyma Subaşı önceki gün eşinin doğum gününü kutladı. Subaşı'nın eşine yaptığı pasta sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte detaylar...
16.06.2023 08:37 - Son Güncelleme: 16.06.2023 09:17
Paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, geçtiğimiz ay 3 yıllık sevgilisi Mısırlı iş insanı Meedo ile nikah masasına oturmuştu. O gün bugündür gündemden düşmüyor.
"Bikini videosu ve fotoğrafı koymamdan Meedo biraz rahatsız oluyor" diyerek herkesi şaşırtan Şeyma Subaşı son dönemde yoga ve spor anlarını paylaşıyor.