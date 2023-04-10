Şeyma Subaşı'nın düğün öncesi yaptığı hamle olay olmuştu! Meedo'nun peşinden gitmişti gerçek çok başka çıktı meğer her şey bambaşkaymış...
Şeyma Subaşı'nın düğün öncesi yaptığı hamle olay olmuştu! Gerçek çok başka çıktı meğer her şey bambaşkaymış... Acun Ilıcalı'nın eski eşi olarak bilinen Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Meedo ile düğün hazırlığında. Bekarlığa veda eğlencesi ile günlerce konuşulan Şeyma Subaşı'nın aylık geliri ve gerçek abone sayısı iddia edildiğinden çok başka çıktı.
10.04.2023 10:37 - Son Güncelleme: 10.04.2023 10:58
Şeyma Subaşı'nın düğün öncesi yaptığı hamle olay olmuştu! Meedo'nun peşinden gitmişti gerçek çok başka çıktı, meğer her şey bambaşkaymış...
Sevgilisi ile düğün hazırlığında olan Şeyma Subaşı Instagram paylaşımları sosyal medya gündeminde.
Türkiye'de yaşanan epremin ardından hassasiyet göstermeyen Şeyma Subaşı'nın Doğu Afrika ülkesinde yaptığı bir yardım çok konuşuldu.
Ebru Şancı'nın "Şeyma neden devamlı rot balansı bozulmuş araba gibi oynuyor?" sorusuna Bircan Bali'den gelen "Arizona kertenkelesi" gibi yorumu gündeme bomba gibi düştü. Pınar Eliçe "Devamlı yay var gibi altında" dedi, Ebru Şancı ise, "Acaba çok mu ata biniyor kız" diye yorum yaptı. Pınar Eliçe ise "Bence attan indi eşeğe bindi o" diyerek herkesi şoke etti.