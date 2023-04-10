Şeyma Subaşı'nın düğün öncesi yaptığı hamle olay olmuştu! Meedo'nun peşinden gitmişti gerçek çok başka çıktı, meğer her şey bambaşkaymış...

Ebru Şancı'nın "Şeyma neden devamlı rot balansı bozulmuş araba gibi oynuyor?" sorusuna Bircan Bali'den gelen "Arizona kertenkelesi" gibi yorumu gündeme bomba gibi düştü. Pınar Eliçe "Devamlı yay var gibi altında" dedi, Ebru Şancı ise, "Acaba çok mu ata biniyor kız" diye yorum yaptı. Pınar Eliçe ise "Bence attan indi eşeğe bindi o" diyerek herkesi şoke etti.