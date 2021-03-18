Şeyma Subaşı'nın burnu yamuldu herkesin diline düştü! Estetik harikası Şeyma Subaşı sevgilisiyle...

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan Guido Senia ile yeni bir aşka yelken açan ve geçtiğimiz yaz aylarında ilişkisini noktalayan Subaşı'nın yalnızlığı kısa sürdü. Suudi Arabistanlı şeyhin oğlu olduğu ortaya çıkan Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı şimdilerde peş peşe aşk paylaşımlarını sıralıyor. Sosyal medya fenomeninin son paylaştığı fotoğraf olay yarattı. Nedeni ise burnu. Şeyma Subaşı'nın yamuk burnunun estetik mi yoksa ışık hilesi mi olduğu ise bilinmiyor.

18.03.2021 18:54 - Son Güncelleme: 18.03.2021 18:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





