Şeyma Subaşı'nın burnu yamuldu herkesin diline düştü! Estetik harikası Şeyma Subaşı sevgilisiyle...
Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan Guido Senia ile yeni bir aşka yelken açan ve geçtiğimiz yaz aylarında ilişkisini noktalayan Subaşı'nın yalnızlığı kısa sürdü. Suudi Arabistanlı şeyhin oğlu olduğu ortaya çıkan Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı şimdilerde peş peşe aşk paylaşımlarını sıralıyor. Sosyal medya fenomeninin son paylaştığı fotoğraf olay yarattı. Nedeni ise burnu. Şeyma Subaşı'nın yamuk burnunun estetik mi yoksa ışık hilesi mi olduğu ise bilinmiyor.
18.03.2021 18:54
- Son Güncelleme: 18.03.2021 18:54
Bir süredir Miami'de yaşayan ve son dönemde Mısırlı sevgilisiyle magazin gündeminde olan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, estetik iddialarıyla gündem oldu. Subaşı'nın burnunun yamuk görüntüsü şaşırttı.
Bir süredir Mısırlı Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Arabada eğlenirken çekilen videosunu sosyal medya hesabından yayınlayan Subaşı'nın yeni görüntüsü sosyal medyada olay oldu.
30 yaşındaki Şeyma Subaşı'nın burnunun yamukluğu takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
Subaşı'nın yüzünü görenler 'Yine mi estetik yaptırdı?' diye sormadan edemedi. Burnunun yamuk görüntüsü gözlerden kaçmazken çoğu takipçisi bu halini beğenmedi.
Subaşı'nın paylaşımını gören kullanıcılar, "Estetik mi yaptırdı?" şeklinde yorumlarda bulundu.