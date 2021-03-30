Şeyma Subaşı'nın burnu ve poposu düştü denilmişti! Bikinisi ve dansıyla geri döndü 'Benimle baş edemezsiniz ben hep kazanırım'

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan Guido Senia ile yeni bir aşka yelken açan ve geçtiğimiz yaz aylarında ilişkisini noktalayan Şeyma Subaşı'nın Suudi Arabistanlı şeyhin oğlu Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Hayatı Instagram'da geçen Şeyma Subaşı bir süredir paylaşım yapmıyordu. Herkes Şeyma Subaşı'nın akıbetini merak ederken ortaya flaş bir iddia ortaya atılmıştı. Estetik tutkusuyla bilinen Şeyma Subaşı'nın poposunun ve burnu düştüğü iddia edilmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Subaşı, "Sosyal medya detoksunu sonunda gerçekleştirdim. Erkek arkadaşımla her zaman olduğu gibi eşsiz anlar yaşadım " ifadelerini kullandı.

30.03.2021 10:46 - Son Güncelleme: 30.03.2021 10:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





