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Şeyma Subaşı'nın burnu ve poposu düştü denilmişti! Bikinisi ve dansıyla geri döndü 'Benimle baş edemezsiniz ben hep kazanırım'

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan Guido Senia ile yeni bir aşka yelken açan ve geçtiğimiz yaz aylarında ilişkisini noktalayan Şeyma Subaşı'nın Suudi Arabistanlı şeyhin oğlu Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Hayatı Instagram'da geçen Şeyma Subaşı bir süredir paylaşım yapmıyordu. Herkes Şeyma Subaşı'nın akıbetini merak ederken ortaya flaş bir iddia ortaya atılmıştı. Estetik tutkusuyla bilinen Şeyma Subaşı'nın poposunun ve burnu düştüğü iddia edilmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Subaşı, "Sosyal medya detoksunu sonunda gerçekleştirdim. Erkek arkadaşımla her zaman olduğu gibi eşsiz anlar yaşadım " ifadelerini kullandı.

30.03.2021 10:46 - Son Güncelleme: 30.03.2021 10:46
Şeyma Subaşı'nın burnu ve poposu düştü denilmişti! Bikinisi ve dansıyla geri döndü 'Benimle baş edemezsiniz ben hep kazanırım'

Bir süredir Mısırlı Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda burun estetiği yaptırdığı ortaya çıkmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şeyma Subaşı'nın burnu ve poposu düştü denilmişti! Bikinisi ve dansıyla geri döndü 'Benimle baş edemezsiniz ben hep kazanırım'

30 yaşındaki Subaşı'nın burnunun yamukluğu da takipçilerinin dikkatinden kaçmamıştı.

Şeyma Subaşı'nın burnu ve poposu düştü denilmişti! Bikinisi ve dansıyla geri döndü 'Benimle baş edemezsiniz ben hep kazanırım'

HASTANELİK Mİ OLDU?
Instagram'da 3 milyondan fazla takipçisi bulunan ve bir haftadır paylaşımda bulunmayan Subaşı'nın geçirdiği estetik operasyonlar sonucu hastanelik olduğu ve burnunun düştüğü öne sürülmüştü.

Şeyma Subaşı'nın burnu ve poposu düştü denilmişti! Bikinisi ve dansıyla geri döndü 'Benimle baş edemezsiniz ben hep kazanırım'

Zor günler geçirdiği konuşulan Şeyma Subaşı, hakkında çıkan haberlerin ardından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Şeyma Subaşı'nın burnu ve poposu düştü denilmişti! Bikinisi ve dansıyla geri döndü 'Benimle baş edemezsiniz ben hep kazanırım'

"SONUNDA GERÇEKLEŞTİRDİM"
Bir süredir sosyal medya detoksu yaptığını ifade eden Subaşı, yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi; "Biliyorum senelerdir Instagram'da aktif olarak hayatımı paylaşıyorum.