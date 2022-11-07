Şeyma Subaşı'nın bıyığı olay! Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığındaydı görenler: "Şimdi tam birbirinize benzediniz"
Şeyma Subaşı'nın bıyığı olay! Evlilik hazırlığındaki sevgilisi Mohammed Alsaloussi'ye gönderme yaptı, Şeyma Subaşı'nın 'bıyık bıraktım da' dediği paylaşımı görenler, "Şimdi tam birbirinize benzediniz" yorumları yaptı. Geçtiğimiz günlerde "Karın olmak için sabırsızlanıyorum." mesajını yazan ve gelinlikli kadın emojisi ekleyen 32 yaşındaki Subaşı, ikinci kez evlenmek için gün sayıyor. Düğün davetiyesini paylaşan Şeyma bu kez de bıyığıyla gündeme geldi.
07.11.2022 09:20 - Son Güncelleme: 07.11.2022 09:35
"ŞİMDİ TAM BİRBİRİNİZE BENZEDİNİZ"
Şeyma Subaşı'nın bıyığı olay! Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığındaydı o paylaşımı görenler, "Şimdi tam birbirinize benzediniz" yorumları yaptı.
Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra özel hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, uzun süredir aşk yaşadığı ve evlilik teklifi aldığı Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile düğün hazırlığı yaparken ayrılmıştı.