Şeyma Subaşı'nın bıyığı olay! Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığındaydı görenler: "Şimdi tam birbirinize benzediniz"

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Şeyma Subaşı, yaptığı bir paylaşımla yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sevgilisiyle çekilen yeni pozlarını 3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştıktan sonra, sayfasının hikayeler bölümünden de yayınladı.