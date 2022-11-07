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Haberler Magazin Şeyma Subaşı'nın bıyığı olay! Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığındaydı görenler: "Şimdi tam birbirinize benzediniz"

Şeyma Subaşı'nın bıyığı olay! Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığındaydı görenler: "Şimdi tam birbirinize benzediniz"

Şeyma Subaşı'nın bıyığı olay! Evlilik hazırlığındaki sevgilisi Mohammed Alsaloussi'ye gönderme yaptı, Şeyma Subaşı'nın 'bıyık bıraktım da' dediği paylaşımı görenler, "Şimdi tam birbirinize benzediniz" yorumları yaptı. Geçtiğimiz günlerde "Karın olmak için sabırsızlanıyorum." mesajını yazan ve gelinlikli kadın emojisi ekleyen 32 yaşındaki Subaşı, ikinci kez evlenmek için gün sayıyor. Düğün davetiyesini paylaşan Şeyma bu kez de bıyığıyla gündeme geldi.

07.11.2022 09:20 - Son Güncelleme: 07.11.2022 09:35
Şeyma Subaşı’nın bıyığı olay! Evlilik hazırlığındaki sevgilisi Mohammed Alsaloussi’ye gönderme yaptı görenler: Şimdi tam birbirinize benzediniz

"ŞİMDİ TAM BİRBİRİNİZE BENZEDİNİZ"

Şeyma Subaşı'nın bıyığı olay! Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığındaydı o paylaşımı görenler, "Şimdi tam birbirinize benzediniz" yorumları yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şeyma Subaşı’nın bıyığı olay! Evlilik hazırlığındaki sevgilisi Mohammed Alsaloussi’ye gönderme yaptı görenler: Şimdi tam birbirinize benzediniz

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra özel hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, uzun süredir aşk yaşadığı ve evlilik teklifi aldığı Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile düğün hazırlığı yaparken ayrılmıştı.

Şeyma Subaşı’nın bıyığı olay! Evlilik hazırlığındaki sevgilisi Mohammed Alsaloussi’ye gönderme yaptı görenler: Şimdi tam birbirinize benzediniz

Geçtiğimiz haftalarda yeniden barışan çiftten ilginç bir hamle geldi.

Şeyma Subaşı’nın bıyığı olay! Evlilik hazırlığındaki sevgilisi Mohammed Alsaloussi’ye gönderme yaptı görenler: Şimdi tam birbirinize benzediniz

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Şeyma Subaşı, yaptığı bir paylaşımla yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sevgilisiyle çekilen yeni pozlarını 3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştıktan sonra, sayfasının hikayeler bölümünden de yayınladı.

Şeyma Subaşı’nın bıyığı olay! Evlilik hazırlığındaki sevgilisi Mohammed Alsaloussi’ye gönderme yaptı görenler: Şimdi tam birbirinize benzediniz

Bu paylaşımına, "Karın olmak için sabırsızlanıyorum" mesajını yazan ve gelinlikli kadın emojisi ekleyen 32 yaşındaki Subaşı, iş insanı sevgilisiyle yakında evleneceğinin düşünülmesine sebep oldu.

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