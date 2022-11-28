Şeyma Subaşı'na Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den bomba sözler! Bakın neler söyledi: "Keşke görebilseler, en havalı anne..."
Şeyma Subaşı'na Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den bomba sözler! "Karın olmak için sabırsızlanıyorum." mesajının ardından düğün için gün saydığı ortaya çıkan 32 yaşındaki Şeyma Subaşı şu sıralar mutluluğun zirvesinde. Miami İstanbul arası mekik dokuyan Şeyma Subaşı'na sevgilisi Meedo'dan gelen övgü dolu sözler dikkat çekti. Mohammed Alsaloussi Instagram'da sevgilisi hakkında bakın neler söyledi...
"keşke görebilseler, en havalı anne..."
Şeyma Subaşı'na Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den bomba sözler! Bakın neler söyledi...
Geçtiğimiz aylarda Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ayrıldıklarını duyuran fenomen isim Şeyma Subaşı, "Sizlerin de bildiği ve tanık olduğu gibi yaklaşık 1.5 senedir Meedo Alsaloussi ile yaşadığımız birlikteliğimizi, karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık. Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Aldığımız bu karar ve yaşadığımız hassas sürece siz değerli takipçilerim ve basın mensuplarının saygı ve anlayışını rica ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Ancak bir dargın bir barışık çiftin bu ayrılıkları da uzun sürmemiş, ikilinin barıştığı öğrenilmişti. Subaşı'nın kızı Melisa'nın, Meedo ile Louvre Müzesi'nin önünde çekilen fotoğrafı gündeme bomba gibi düşmüştü. Wewontliemagnew'deki habere göre çift Paris'te lüks bir otelde beraber kalıyordu. Ünlü çift, bunun ortaya çıkmasından kısa süre sonra sosyal medya hesaplarından birlikte paylaşım yaparak haberleri doğrulamıştı.
DAVETİYESİNİ PAYLAŞTI
Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde ise olarak Mısırlı iş insanı sevgilisi Meedo ile evlilik davetiyesini takipçilerinin beğenisine sunmuştu. "Mutluluğunu artık sosyal medya hesabından paylaşma Şeyma" diye kendini uyaran sosyal medya fenomeni, "Mutluluk bir seçimdir ve ben bu şekilde çok mutluyum. Çok heyecanlıyım" diyerek evleneceğini duyurmuştu.
"SENİ ÇOK SEVİYORUM"
Tüm bunların ardından 32 yaşındaki Şeyma Subaşı, 3 milyon takipçici bulunan Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Mısırlı sevgilisiyle yeni pozlarını paylaşan ünlü isim, adeta aşkını haykırdığı gönderisine şu mesajı yazdı: