Şeyma Subaşı'na eski sevgili kıyağı! Sevgilisi Meedo ile bakın nasıl tanışmış her şey bir bir ifşa oluyor...
Şeyma Subaşı'na eski sevgili kıyağı! Her anını anbean sosyal medyadan paylaşan Şeyma Subaşı şu sıralar sevgilisi Meedo ile Mısır'da tatilde. Bir ayrılıp bir barışan çift çarpıcı olaylarla gündeme geldi ancak Şeyma Meedo'yu da kendisine benzetmeyi başardı. Sosyal medyada aktif olmayı sevmediği bilinen Meedo da artık Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşımlarda bulunuyor, sevgilisinin hesabında ise eskisinden daha fazla yer alıyor. Peki, Şeyma Subaşı Meedo ile nasıl tanıştı? Her şey Burning Man ile başladı desek... İşte Şeyma'nın daha önce verdiği bir röportajda anlattığı Meedo ile tanışma hikayesinde hiç kimsenin bilmediği eski sevgili detayı...
ŞEYMA SUBAŞI'NA ESKİ SEVGİLİ KIYAĞI!
Sevgilisi ile her anını sosyal medya hesabından paylaşan Şeyma Subaşı Meedo ile bakın nasıl tanışmış...
"Bizim bir ortak arkadaşımız var Saad diye, Saad zaten Meedo ile de çalışıyor hem de arkadaşlar. Meedo'nun Kanada'da da işi var o zamanlar orada ben de Miami'deyim 2. ya da 3. günüm falan Cadılar Bayramı öncesi. Saad benimle bir fotoğrafını koyuyor sosyal medyaya ve Meedo da diyor ki 'Sen beni bir sürü kızla tanıştırdın bu kız kim? Senin arkadaşın mı? Neden benimle tanıştırmadın? Saad da diyor ki bu çok özel bir kız öyle diğerleri gibi değil seni kesin tanıştrmalıyım' diyor."
Şimdi biraz geçmişe gidelim; Şeyma Subaşı 2018 yılında Guido Senia ile yepyeni bir sayfa açmaya karar vermişti. O dönem ayatının aşkını bulduğunu söyleyen Şeyma, o parti senin bu parti benim gezmeye devam ediyordu.
Şimdi Guido ile Meedo arasındaki bağlantıya gelelim... Guido Senia İtalyan DJ dendi, organizatör dendi dendi de dendi... Kendi aile markası ile eğlence sektöründe çalışan Guido Senia'nın bir de ikiz kız kardeşi vardı hatırlarsanız...