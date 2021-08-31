Şeyma Subaşı’na eski sevgili kıyağı! Sevgilisi Meedo ile bakın nasıl tanışmış her şey bir bir ifşa oluyor...

"Bizim bir ortak arkadaşımız var Saad diye, Saad zaten Meedo ile de çalışıyor hem de arkadaşlar. Meedo'nun Kanada'da da işi var o zamanlar orada ben de Miami'deyim 2. ya da 3. günüm falan Cadılar Bayramı öncesi. Saad benimle bir fotoğrafını koyuyor sosyal medyaya ve Meedo da diyor ki 'Sen beni bir sürü kızla tanıştırdın bu kız kim? Senin arkadaşın mı? Neden benimle tanıştırmadın? Saad da diyor ki bu çok özel bir kız öyle diğerleri gibi değil seni kesin tanıştrmalıyım' diyor."