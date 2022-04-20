RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Magazin Şeyma Subaşı'dan o iddialara yanıt gecikmedi bakın ne dedi! Para kazanmak için eski sevgililerinin pahalı hediyelerini mi satıyor?

Şeyma Subaşı'dan o iddialara yanıt gecikmedi bakın ne dedi! Para kazanmak için eski sevgililerinin pahalı hediyelerini mi satıyor?

Şeyma Subaşı'dan o iddialara yanıt gecikmedi! 1,5 yıllık ilişkisine geçtiğimiz haftalarda nokta koyan Şeyma Subaşı Miami'den Türkiye'ye dönüş yaptı. Mısırlı sevgilisi Meedo ile ayrıldıktan sonra aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, eski sevgilisinden kendisine gelen pahalı çanta, saat ve kıyafetleri satışa çıkartıp yerine replika ürünler satın aldığı yönündeki iddialara sosyal medyadan açıklık getirdi.

20.04.2022 13:28 - Son Güncelleme: 20.04.2022 13:28
Şeyma Subaşı’dan o iddialara yanıt gecikmedi bakın ne dedi! Para kazanmak için eski sevgililerinin pahalı hediyelerini mi satıyor?

PARA KAZANMAK İÇİN ESKİ SEVGİLİLERİNİN PAHALI HEDİYELERİNİ Mİ SATIYOR?

Şeyma Subaşı'dan o iddialara yanıt gecikmedi, bakın ne dedi! Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'dan boşanırken aldığı yüklü nafakayla gündem olan Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşamaya başlayınca 125 bin TL'lik nafakayı almayı bırakmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şeyma Subaşı’dan o iddialara yanıt gecikmedi bakın ne dedi! Para kazanmak için eski sevgililerinin pahalı hediyelerini mi satıyor?

Hatta Ilıcalı da bu durumu "Şeyma maddi durumu yerinde olduğu ilk gün, hakkı olmasına rağmen nafaka almayı bıraktı. Yani ilişkisi başladı ve bana 'Şu an paraya ihtiyacım yok' dedi" diyerek doğrulamıştı.

Şeyma Subaşı’dan o iddialara yanıt gecikmedi bakın ne dedi! Para kazanmak için eski sevgililerinin pahalı hediyelerini mi satıyor?

İddiaya göre Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ve Mohammed Alsaloussi'nin kendisine hediyesi olan pahalı çanta, saat ve kıyafetleri tek tek satmaya başladı.

Şeyma Subaşı’dan o iddialara yanıt gecikmedi bakın ne dedi! Para kazanmak için eski sevgililerinin pahalı hediyelerini mi satıyor?

İkinci el lüks ürünler alan mağaza ile internet sitelerine onlarca kıyafet ile aksesuvar sattığı konuşulan Şeyma Subaşı, yerine ise replika ürünler satın alıyor.

Şeyma Subaşı’dan o iddialara yanıt gecikmedi bakın ne dedi! Para kazanmak için eski sevgililerinin pahalı hediyelerini mi satıyor?

Şeyma'dan iddialara yanıt gecikmedi.

SON DAKİKA