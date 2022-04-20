Şeyma Subaşı'dan o iddialara yanıt gecikmedi bakın ne dedi! Para kazanmak için eski sevgililerinin pahalı hediyelerini mi satıyor?
Şeyma Subaşı'dan o iddialara yanıt gecikmedi! 1,5 yıllık ilişkisine geçtiğimiz haftalarda nokta koyan Şeyma Subaşı Miami'den Türkiye'ye dönüş yaptı. Mısırlı sevgilisi Meedo ile ayrıldıktan sonra aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, eski sevgilisinden kendisine gelen pahalı çanta, saat ve kıyafetleri satışa çıkartıp yerine replika ürünler satın aldığı yönündeki iddialara sosyal medyadan açıklık getirdi.
20.04.2022 13:28 - Son Güncelleme: 20.04.2022 13:28
PARA KAZANMAK İÇİN ESKİ SEVGİLİLERİNİN PAHALI HEDİYELERİNİ Mİ SATIYOR?
Şeyma Subaşı'dan o iddialara yanıt gecikmedi, bakın ne dedi! Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'dan boşanırken aldığı yüklü nafakayla gündem olan Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşamaya başlayınca 125 bin TL'lik nafakayı almayı bırakmıştı.
İddiaya göre Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ve Mohammed Alsaloussi'nin kendisine hediyesi olan pahalı çanta, saat ve kıyafetleri tek tek satmaya başladı.
İkinci el lüks ürünler alan mağaza ile internet sitelerine onlarca kıyafet ile aksesuvar sattığı konuşulan Şeyma Subaşı, yerine ise replika ürünler satın alıyor.