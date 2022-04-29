Şeyma Subaşı'dan Mehmet Germiyanlıgil ile 'yok artık' dedirten paylaşım! Guido'dan sonra da ortaya çıkmıştı şimdi de Meedo'ya inat...
Şeyma Subaşı'dan Mehmet Germiyanlıgil ile 'yok artık' dedirten paylaşım! Guido'dan sonra da ortaya çıkmıştı şimdi de Meedo'ya inat gelen kare gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşayan ve İtalyan sevgilisinden sürpriz bir şekilde ayrılan Şeyma, ardından Mehmet Germiyanlıgil ile anılmıştı. Hatta o dönem Guido ile Şeyma'nın ayrılığının ihanet nedeni ile bitmiş olabileceği iddiaları üzerinde durulmuştu. Ardından Meedo ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı bu kez de Mısırlı sevgilisinden ayrıldıktan sonra Mehmet Germiyanlıgil ile anıldı. Aynı taktik ile ortaya çıkan Şeyma'nın o karesi gündem oldu. Takvim.com.tr'den Mesrure Merve Arslan, 'Şeyma Subaşı ile Mehmet Germiyanlıgil sevgili mi?' sorusunun yanıtını açıkladı.
ŞEYMA SUBAŞI İLE MEHMET GERMİYANLIGİL SEVGİLİ Mİ?
Şeyma Subaşı'dan Mehmet Germiyanlıgil ile 'yok artık' dedirten paylaşım! Guido'dan sonra da ortaya çıkmıştı şimdi de Meedo'ya inat gelen paylaşım kafaları karıştırdı. Peki, Şeyma, Mehmet Germiyanlıgil ile sevgili mi? İşte detaylar...
Geçtiğimiz aylarda evlilik hazırlığı yaptığı Mısırlı aşkı Mohammed Alsaloussi ile birlikteliğini sonlandıran Şeyma Subaşı'nın adı bir süredir Hakan Sabancı ile anılıyordu. Birlikte yemeğe çıkan ikili aşk iddiaları karşısında sessiz kalmayı tercih etmişti.
Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi, Instagram hesabından Türk ünlüleri yakın takibe aldı.
Son olarak, "Sizden daha fazlasını değil, sizin için daha fazlasını isteyen birini bulun. O zamana kadar herkesten önce ben varım" paylaşımında bulunan Medoo, haftalar önce oyuncu Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafını beğenip yorum yaptı.
Guido Senia ile birlikte olduğu dönemde yani 2020 yılında adının aşk dedikodularına karıştığı iş insanı Mehmet Germiyanlıgil (57) ile sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşan Subaşı'nın, fotoğrafa kalp emojisi eklemesi 'ilan-ı aşk' şeklinde yorumlandı. Germiyanlıgil ve Subaşı cephesinden henüz bir açıklama gelmedi. Peki ikili gerçekten sevgili mi?