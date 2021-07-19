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Şeyma Subaşı'dan gecelik vari elbisesiyle imalı paylaşım geldi! Meedo'nun 'ona bütçe yetmez ayrılan bendim' sözlerinden sonra...

Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile çalkantılı ilişkisiyle magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, dolandırıcılık, hamilelik, bebek aldırma, barışma derken son olarak ayrıldığı sevgilisiyle çok konuşuldu. Mısırlı Mohammed Alsaloussi, ilişkisi ve hakkında söylenen dolandırıcı iddiaları hakkında suskunluğunu bozmuştu. Meedo olarak anılan Alsaloussi, Şeyma Subaşı'nın harcamalarından, olaylı ayrılığa kadar her şeyi tek tek anlatmıştı. Şeyma Subaşı, evlilik hazırlığı yaparken ayrıldığı Mısırlı Mohammed Alsaloussi'nin, "İlişkiyi ben bitirdim" sözlerinden sonra manidar bir paylaşımda bulundu. Bu gönderi, "Mohammed Alsaloussi'a gönderme" olarak yorumlandı.

19.07.2021 15:26 - Son Güncelleme: 19.07.2021 15:26
Şeyma Subaşı'dan gecelik vari elbisesiyle imalı paylaşım geldi! Meedo'nun 'ona bütçe yetmez ayrılan bendim' sözlerinden sonra...

2018 yılında ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile boşanmasının ardından İtalyan Guido Senia'yla aşk yaşayan, ancak aradığı mutluluğu yine bulamayan Şeyma Subaşı, Ocak 2021'de Mohammed Alsaloussi ile yeni bir birlikteliğe yelken açmıştı.

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Şeyma Subaşı'dan gecelik vari elbisesiyle imalı paylaşım geldi! Meedo'nun 'ona bütçe yetmez ayrılan bendim' sözlerinden sonra...

MANİDAR PAYLAŞIM
Kendisi için uçak kapatan sevgilisi hakkında "Ben onun malı olmaktan mutluyum" açıklamasını yapan Subaşı, geçtiğimiz ay evlilik teklifi almasının ardından hamile olduğunu açıklamıştı. Hamileliğini duyurduğu paylaşımı hemen silen, iki gün sonra da bebeğini kaybettiğini duyuran fenomen, ardından Mısırlı iş insanı ilişkilerini noktaladıklarını duyurmuştu.

Şeyma Subaşı'dan gecelik vari elbisesiyle imalı paylaşım geldi! Meedo'nun 'ona bütçe yetmez ayrılan bendim' sözlerinden sonra...

Mohammed Alsaloussi'dan gelen "İlişkiyi ben bitirdim" açıklamasının ardından Şeyma Subaşı, tatil yaptığı İspanya'nın Ibıza adasından, "sevgiliye gönderme" olarak yorumlanan bir paylaşımda bulundu.

Şeyma Subaşı'dan gecelik vari elbisesiyle imalı paylaşım geldi! Meedo'nun 'ona bütçe yetmez ayrılan bendim' sözlerinden sonra...

"CESUR OL, ŞİDDETLİ OL"
"Korkuyu bırakın ve istediğiniz her şeyin peşinden gidin. Yeniden düşmekten, yeniden sevmekten, yeniden hayal kurmaktan korkma. Kanatlarla doğdun. Sadece nasıl uçulacağını hatırlaman gerekiyor. İçgüdülerinize güvenin ve kendinize inanın tüm hayallerinizi gerçekleştirme yeteneğine sahipsiniz. Etrafınızda olup bitenlerin sizi üzmesine izin vermeyin..."

Şeyma Subaşı'dan gecelik vari elbisesiyle imalı paylaşım geldi! Meedo'nun 'ona bütçe yetmez ayrılan bendim' sözlerinden sonra...

"Macerayı kovalayın, bilinmeyeni kucaklayın ve sizi özgür kılan şeyin peşinden gidin. Kendi sihrini saklamayı bırak cesur ol ve şiddetli ol. Seni neyin aydınlattığını ve neyin seni kaldırdığını bul. Kanatlarını bul, uçmayı denemeden ne kadar ileri gidebileceğini asla bilemezsin."