Şeyma Subaşı'dan gecelik vari elbisesiyle imalı paylaşım geldi! Meedo'nun 'ona bütçe yetmez ayrılan bendim' sözlerinden sonra...
Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile çalkantılı ilişkisiyle magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, dolandırıcılık, hamilelik, bebek aldırma, barışma derken son olarak ayrıldığı sevgilisiyle çok konuşuldu. Mısırlı Mohammed Alsaloussi, ilişkisi ve hakkında söylenen dolandırıcı iddiaları hakkında suskunluğunu bozmuştu. Meedo olarak anılan Alsaloussi, Şeyma Subaşı'nın harcamalarından, olaylı ayrılığa kadar her şeyi tek tek anlatmıştı. Şeyma Subaşı, evlilik hazırlığı yaparken ayrıldığı Mısırlı Mohammed Alsaloussi'nin, "İlişkiyi ben bitirdim" sözlerinden sonra manidar bir paylaşımda bulundu. Bu gönderi, "Mohammed Alsaloussi'a gönderme" olarak yorumlandı.
2018 yılında ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile boşanmasının ardından İtalyan Guido Senia'yla aşk yaşayan, ancak aradığı mutluluğu yine bulamayan Şeyma Subaşı, Ocak 2021'de Mohammed Alsaloussi ile yeni bir birlikteliğe yelken açmıştı.
MANİDAR PAYLAŞIM
Kendisi için uçak kapatan sevgilisi hakkında "Ben onun malı olmaktan mutluyum" açıklamasını yapan Subaşı, geçtiğimiz ay evlilik teklifi almasının ardından hamile olduğunu açıklamıştı. Hamileliğini duyurduğu paylaşımı hemen silen, iki gün sonra da bebeğini kaybettiğini duyuran fenomen, ardından Mısırlı iş insanı ilişkilerini noktaladıklarını duyurmuştu.
Mohammed Alsaloussi'dan gelen "İlişkiyi ben bitirdim" açıklamasının ardından Şeyma Subaşı, tatil yaptığı İspanya'nın Ibıza adasından, "sevgiliye gönderme" olarak yorumlanan bir paylaşımda bulundu.
"CESUR OL, ŞİDDETLİ OL"
"Korkuyu bırakın ve istediğiniz her şeyin peşinden gidin. Yeniden düşmekten, yeniden sevmekten, yeniden hayal kurmaktan korkma. Kanatlarla doğdun. Sadece nasıl uçulacağını hatırlaman gerekiyor. İçgüdülerinize güvenin ve kendinize inanın tüm hayallerinizi gerçekleştirme yeteneğine sahipsiniz. Etrafınızda olup bitenlerin sizi üzmesine izin vermeyin..."