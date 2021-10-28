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Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını! Bikini altıyla objektif karşısına geçti üstsüz pozuyla olay oldu

Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını! Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla adını duyuran Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Bikini altıyla havuz kenarında poz veren Subaşı, üstsüz paylaşımıyla kısa sürede gündem oldu. Paylaşımına 'Ruhunuzun gerçekten özgür olduğuna emin misiniz?' notunu düşen Subaşı'nın üstsüz pozu sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. İşte Şeyma Subaşı'nın o paylaşımı...

28.10.2021 01:45 - Son Güncelleme: 28.10.2021 01:45
Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını! Bikini altıyla objektif karşısına geçti üstsüz pozuyla olay oldu

Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla adını duyuran Şeyma Subaşı, çalkantılı özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiriyor.

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Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını! Bikini altıyla objektif karşısına geçti üstsüz pozuyla olay oldu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve iddialı paylaşımlarıyla tepki çeken Subaşı, Instagram'da yayınladığı son pozuyla yine gündem oldu.

Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını! Bikini altıyla objektif karşısına geçti üstsüz pozuyla olay oldu

Bikini altıyla objektif karşısına geçen Şeyma Subaşı, havuz kenarında verdiği üstsüz pozunu Instagram sayfasında yayınladı.

Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını! Bikini altıyla objektif karşısına geçti üstsüz pozuyla olay oldu

Subaşı, dikkat çeken paylaşımının altına ise "Ruhunuzun gerçekten özgür olduğuna emin misiniz?" notunu düştü.

Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını! Bikini altıyla objektif karşısına geçti üstsüz pozuyla olay oldu

Subaşı'nın pozu, birçok magazin sayfası tarafından yayınlanarak gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da paylaşıma yoğun ilgi göstererek Subaşı'nı fazla iddialı bularak eleştirdi.

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