Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını! Bikini altıyla objektif karşısına geçti üstsüz pozuyla olay oldu
Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını! Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla adını duyuran Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Bikini altıyla havuz kenarında poz veren Subaşı, üstsüz paylaşımıyla kısa sürede gündem oldu. Paylaşımına 'Ruhunuzun gerçekten özgür olduğuna emin misiniz?' notunu düşen Subaşı'nın üstsüz pozu sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. İşte Şeyma Subaşı'nın o paylaşımı...
28.10.2021 01:45
- Son Güncelleme: 28.10.2021 01:45
Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla adını duyuran Şeyma Subaşı, çalkantılı özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiriyor.
Bikini altıyla objektif karşısına geçen Şeyma Subaşı, havuz kenarında verdiği üstsüz pozunu Instagram sayfasında yayınladı.