Şeyma Subaşı yine mi hamile o fotoğraf bomba etkisi yarattı! Sevgilisi Mohammed Alsaloussi'yle bir kez daha barışan Şeyma...
Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile ikinci kez evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı, 1,5 yıllık ilişkisine geçtiğimiz aylarda nokta koymuştu. Sonrasında ilk barışma sinyalleri ve Şeyma Subaşı'nın Instagram'ının hikaye bölümünden biriyle dudak dudağa paylaşım yapmasının ardından Meedo, Subaşı'nın hayatına geri dönmüştü. 'Olayların kadını' sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı yine herkesin dilinde çünkü Subaşı'nın yine hamile olduğu iddia edildi. Nedeni ise yayınladığı bir fotoğraf.
22.08.2022 14:30 - Son Güncelleme: 06.09.2022 09:12
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve kızı Melisa'nın annesi Şeyma Subaşı, daha önce evlilik teklifi aldığı Mısırlı sevgilisi Meedo ile yeniden barıştı.
Bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mohammed Alsaloussi ile birlikteliğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilan eden Şeyma Subaşı'nın 3 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştığı son fotoğraf karesi gündem oldu.
DİKKAT ÇEKEN DETAY: ŞEYMA SUBAŞI HAMİLE Mİ?
Hakkında sık sık hamile olduğu yönünde iddialar ortaya atılan ve bu iddialar karşısında sessizliğini koruyan Şeyma Subaşı'nın büyüyen karnı dikkat çekti.