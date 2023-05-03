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Haberler Magazin Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi sonunda evlendi! İşte düğünden ilk kareler ve Şeyma Subaşı'nın gelinliği

Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi sonunda evlendi! İşte düğünden ilk kareler ve Şeyma Subaşı'nın gelinliği

Şeyma Subaşı ve Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi 5 Mayıs'ta beklenirken önceki akşam dünyavine girdi...Bir dargın bir barışık aşıklar Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi evlendi. Şeyma Subaşı, nikahından görsellerini sadece abonelerine açtı ancak görüntülerin sızmasına engel olamadı. Şeyma Subaşı'nın nikah kıyafeti ise çok konuşuldu. İşte detaylar...

03.05.2023 08:35 - Son Güncelleme: 03.05.2023 08:35
Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi sonunda evlendi! İşte düğünden ilk kareler ve Şeyma Subaşı’nın gelinliği

Ünlü fenomen Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi 3 yıllık birliklerini evlilikle taçlandırdılar. İkilinin bir küs bir barışık ilişkisinde mutlu son...

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Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi sonunda evlendi! İşte düğünden ilk kareler ve Şeyma Subaşı’nın gelinliği

Subaşı ile Mohammed Alsaloussi günlerdir konuşulan düğünlerinden önce evlendi.

Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi sonunda evlendi! İşte düğünden ilk kareler ve Şeyma Subaşı’nın gelinliği

Subaşı ve Alsaloussi, Fas'ın Marakeş şehrinde birbirlerine 'sonsuza kadar evet' dedi.

Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi sonunda evlendi! İşte düğünden ilk kareler ve Şeyma Subaşı’nın gelinliği

Basına yansıyan görüntülerde Subaşı'nın mutluluğu yüzünden okundu.

Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi sonunda evlendi! İşte düğünden ilk kareler ve Şeyma Subaşı’nın gelinliği

Subaşı evlenir evlenmez ilk iş soyadını değiştirdi.

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