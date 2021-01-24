Şeyma Subaşı sevgilisiyle aşka geldi, yazdığı nota tepki yağdı! 'Daha 1 ayda kızından sonra...'

Şeyma Subaşı sevgilisiyle aşka geldi, yazdığı nota tepki yağdı! Şeyma Subaşı, yeni sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile ilişkisinin birinci ayını kutladı. Subaşı, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafı "Bir ayda tüm dünyadaki favori insanım oldun. Seni çok seviyorum, Melisa'dan sonraki ikinci her şeyim" notu ile yayınladı. Kısa sürede sosyal medya gündeminde hızla yayılan Şeyma Subaşı'nın Instagram paylaşımına, 'Bravo! Daha 1 ayda nasıl kızından sonra en önemli şey olabiliyor?' , 'Her sevgiliye de aynı şey söylenmez ki!' şeklinde tepkiler yağdı. Miami'de ev aldıktan sonra ülkeye dönmeyen Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile verdiği sarmaş dolaş pozlarıyla tepki çekmeye devam ederken, Mohammed Al Saloussi'nin kim olduğu da merak ediliyor.İşte Şeyma Subaşı'nın sevgilisi...

24.01.2021 15:02 - Son Güncelleme: 24.01.2021 15:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





