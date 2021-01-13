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Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Al Saloussi'ye kavuştu! 'Özledim' dedi hemen yanına uçtu! İşte o fotoğraf!
Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Al Saloussi'ye kavuştu! 'Özledim' dedi hemen yanına uçtu! İşte o fotoğraf!
Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Al Saloussi'ye kavuştu! 3 gün önce özlemini haykıran Şeyma Subaşı, sevgilisi ile özlem gideriyor. Suudi Arabistanlı şeyhin oğlu olduğu ortaya çıkan Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, yaklaşık 10 gündür Amerika'nın Florida eyaletindeki Key Largo adasında tatil yapıyordu. Attığı her adımı sosyal medya hesabından paylaşan Subaşı, sevgilisine kavuştuğu anların fotoğrafını da takipçilerine sunmayı ihmal etmedi. Birlikte Amerikan futbolu izleyen Şeyma Subaşı ve sevgilisinin fotoğrafı kısa sürede sosyal medya gündeminde yerini alırken, Mohammed Al Saloussi'nin kim olduğu ise merak konusu olmaya devam ediyor. Peki Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Al Saloussi kimdir, daha önce adı hangi ünlü isimle anıldı? İşte detaylar...
13.01.2021 11:21
- Son Güncelleme: 13.01.2021 11:36
Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Al Saloussi'ye kavuştu! Yaklaşık 10 gündür Amerika'nın Florida eyaletindeki Key Largo adasında tatil yapan Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile özlem gideriyor.
Miami'de ev aldıktan sonra ülkeye dönmeyen ve pandemide parti parti gezen Şeyma Subaşı yeni sevgilisiyle gündemden düşmüyor. Mohammed Al Saloussi, sevgilisinin 3 gün önce "Seni şimdiden özledim, Mohammed'im..." notuyla yaptığı paylaşımına kayıtsız kalmadı.
Önceki gün bir araya gelen aşıklar, birlikte Amerikan futbolu izledi. Subaşı, sevgilisine sarılırken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.
SEVGİLİSİ DAYANAMADI!
Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı sevgilisine sarılırken çekilen bir fotoğrafı daha paylaştı. Subaşı fotoğrafa "Seni şimdiden özledim. Muhammedim" notunu düştü.
Türkiye'de ürün tanıtımlarından kazandığı milyonlarca lirayı yurt dışı tatillerinde harcayan Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'dan aylık 125 bin lira nafaka almaya devam ediyor.