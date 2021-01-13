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Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Al Saloussi'ye kavuştu! 'Özledim' dedi hemen yanına uçtu! İşte o fotoğraf!

Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Al Saloussi'ye kavuştu! 3 gün önce özlemini haykıran Şeyma Subaşı, sevgilisi ile özlem gideriyor. Suudi Arabistanlı şeyhin oğlu olduğu ortaya çıkan Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, yaklaşık 10 gündür Amerika'nın Florida eyaletindeki Key Largo adasında tatil yapıyordu. Attığı her adımı sosyal medya hesabından paylaşan Subaşı, sevgilisine kavuştuğu anların fotoğrafını da takipçilerine sunmayı ihmal etmedi. Birlikte Amerikan futbolu izleyen Şeyma Subaşı ve sevgilisinin fotoğrafı kısa sürede sosyal medya gündeminde yerini alırken, Mohammed Al Saloussi'nin kim olduğu ise merak konusu olmaya devam ediyor. Peki Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Al Saloussi kimdir, daha önce adı hangi ünlü isimle anıldı? İşte detaylar...

13.01.2021 11:21 - Son Güncelleme: 13.01.2021 11:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





