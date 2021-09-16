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Şeyma Subaşı sabahlığıyla pencere önünde poz verdi sosyal medya onu konuştu! Evlilik itirafıyla şaşırtan Şeyma yine olay!

Şeyma Subaşı sabahlığıyla pencere önünde poz verdi sosyal medya onu konuştu! Evlilik itirafıyla gündeme bomba gibi düşen Şeyma Subaşı Instagram pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti. bodrum, Mısır, İstanbul derken Türkiye'den ABD'ye uçan Şeyma Subaşı, sevgilisi Meedo ile birlikte pozlarına bir yenisini ekledi. Şeyma'nın fotoğrafçılığını yapan Meedo da artık sevgilisi gibi kadrajlara giriyor. Son olarak arka arkaya fotoğraflar paylaşan Şeyma Subaşı'na yorum yağarken, önceki gün yaptığı evlilik açıklaması da hala gündemde yerini koruyor. Şeyma Subaşı sevgilisi Meedo ile neden evlenmedi? İşte detaylar...

16.09.2021 11:53 - Son Güncelleme: 16.09.2021 11:58
Şeyma Subaşı sabahlığıyla pencere önünde poz verdi sosyal medya onu konuştu! Evlilik itirafıyla şaşırtan Şeyma yine olay!

Şeyma Subaşı sabahlığıyla pencere önünde poz verdi sosyal medya onu konuştu! Evlilik itirafıyla şaşırtan Şeyma yine olayların kadını oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şeyma Subaşı sabahlığıyla pencere önünde poz verdi sosyal medya onu konuştu! Evlilik itirafıyla şaşırtan Şeyma yine olay!

Şu sıralar Mısırlı sevgilisi ile ABD'de bulunan Şeyma Subaşı, Instagram'dan bu pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Şeyma Subaşı sabahlığıyla pencere önünde poz verdi sosyal medya onu konuştu! Evlilik itirafıyla şaşırtan Şeyma yine olay!

Sabahlığıyla verdiği bu poza sosyal medyada yorum yağarken, Subaşı'nın Meedo ile düğünü hakkında sözleri gündeme bomba gibi düştü.

Şeyma Subaşı sabahlığıyla pencere önünde poz verdi sosyal medya onu konuştu! Evlilik itirafıyla şaşırtan Şeyma yine olay!

Şeyma Subaşı, son olarak kişisel YouTube kanalında yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya fenomeni, yaklaşık 14 dakika süren tek bir video ile aldığı radikal kararları açıkladı.

Şeyma Subaşı sabahlığıyla pencere önünde poz verdi sosyal medya onu konuştu! Evlilik itirafıyla şaşırtan Şeyma yine olay!

Yeni bir şirket kurduğunu söyleyen Subaşı, bu şirkette saçlarından ayak tırnaklarına kadar kullandığı tüm ürünlerin yer alacağını söyledi. Ayrıca bu firmayla kendi kullandığı mum, çakra yağı, kremler, spor kıyafetleri gibi birçok ürünün de satışa sunulacağını belirten Subaşı, şirketinin ismini kurulduktan sonra açıklayacağını söyledi.

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