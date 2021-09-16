Şeyma Subaşı sabahlığıyla pencere önünde poz verdi sosyal medya onu konuştu! Evlilik itirafıyla şaşırtan Şeyma yine olay!
Şeyma Subaşı sabahlığıyla pencere önünde poz verdi sosyal medya onu konuştu! Evlilik itirafıyla gündeme bomba gibi düşen Şeyma Subaşı Instagram pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti. bodrum, Mısır, İstanbul derken Türkiye'den ABD'ye uçan Şeyma Subaşı, sevgilisi Meedo ile birlikte pozlarına bir yenisini ekledi. Şeyma'nın fotoğrafçılığını yapan Meedo da artık sevgilisi gibi kadrajlara giriyor. Son olarak arka arkaya fotoğraflar paylaşan Şeyma Subaşı'na yorum yağarken, önceki gün yaptığı evlilik açıklaması da hala gündemde yerini koruyor. Şeyma Subaşı sevgilisi Meedo ile neden evlenmedi? İşte detaylar...
16.09.2021 11:53
- Son Güncelleme: 16.09.2021 11:58
Yeni bir şirket kurduğunu söyleyen Subaşı, bu şirkette saçlarından ayak tırnaklarına kadar kullandığı tüm ürünlerin yer alacağını söyledi. Ayrıca bu firmayla kendi kullandığı mum, çakra yağı, kremler, spor kıyafetleri gibi birçok ürünün de satışa sunulacağını belirten Subaşı, şirketinin ismini kurulduktan sonra açıklayacağını söyledi.