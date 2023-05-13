Şeyma Subaşı paylaşmaya doymadı "Tamam Şeyma en çok sen evlendin" Mohammed Alsaloussi'yle evlenen Şeyma...

Acun Ilıcalı ile evliliğini 2018 yılında sonlandıran Şeyma Subaşı bir süredir Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile beraberdi. Defalarca ayrılıp barışan çift geçtiğimiz hafta sonu Fas'ta muradına erdi. Ama Subaşı'nın düğün paylaşımları bitmek bilmiyor.