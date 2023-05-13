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Haberler Magazin Şeyma Subaşı paylaşmaya doymadı "Tamam Şeyma en çok sen evlendin" Mohammed Alsaloussi'yle evlenen Şeyma...

Şeyma Subaşı paylaşmaya doymadı "Tamam Şeyma en çok sen evlendin" Mohammed Alsaloussi'yle evlenen Şeyma...

Üç kez nikah masasına oturan Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerekleştirdi. Şeyma ile boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Eski eşlerden Şeyma Subaşı önceki gün Mısırlı sevgilisi Meedo'yla evlendi. Geçtiğimiz hafta sonu 2 gün 2 gece düğün yapan çiftin düğünün yankıları devam ediyor. Subaşı, her gün düğününden görülmemiş kareler paylaşmaya devam ediyor.

13.05.2023 13:26 - Son Güncelleme: 13.05.2023 13:26
Şeyma Subaşı paylaşmaya doymadı Tamam Şeyma en çok sen evlendin Mohammed Alsaloussi’yle evlenen Şeyma...

Acun Ilıcalı ile evliliğini 2018 yılında sonlandıran Şeyma Subaşı bir süredir Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile beraberdi. Defalarca ayrılıp barışan çift geçtiğimiz hafta sonu Fas'ta muradına erdi. Ama Subaşı'nın düğün paylaşımları bitmek bilmiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şeyma Subaşı paylaşmaya doymadı Tamam Şeyma en çok sen evlendin Mohammed Alsaloussi’yle evlenen Şeyma...

Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den 5 Haziran 2021'de evlilik teklifi almıştı. Fas'ın Marakeş şehrinde 2 gün 2 gece düğün yapan ünlü isim sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı.

Şeyma Subaşı paylaşmaya doymadı Tamam Şeyma en çok sen evlendin Mohammed Alsaloussi’yle evlenen Şeyma...

İŞTE O PAYLAŞIMLAR

Şeyma Subaşı paylaşmaya doymadı Tamam Şeyma en çok sen evlendin Mohammed Alsaloussi’yle evlenen Şeyma...

Subaşı'nın düğününden yeni yaptığı paylaşımlar da çok konuşuldu.

Şeyma Subaşı paylaşmaya doymadı Tamam Şeyma en çok sen evlendin Mohammed Alsaloussi’yle evlenen Şeyma...

Subaşı paylaşımına "Paylaşacak daha çok şey var" notunu düştü.

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