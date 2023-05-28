Şeyma Subaşı önce banyodan sonra masajdan paylaştı görenler: "Neyse ki havlu var" Balayı paylaşımları olay olmuştu
Şeyma Subaşı önce banyodan sonra masajdan paylaştı görenler, "Neyse ki havlu var" yorumları yaptı. Balayı paylaşımları olay olmuştu... Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra 2. kez nikah masasına oturan Şeyma Subaşı Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Subaşı'dan gelen son paylaşımlar sosyal medyanın gündemine oturdu.
28.05.2023 17:15 - Son Güncelleme: 28.05.2023 17:21
Şimdilerde balayında olan Şeyma Subaşı, takiçilerine seslendi. Özel hayatını para karşılığında üye olan takipçileri ile paylaşan Subaşı, istediği sayıya ulaşamayınca çağrı yapmıştı.
Geçtiğimiz günlerde 'sosyal medya arkadaşları'na seslenen Şeyma Subaşı takipçi sayısını artırmak için kolları sıvadı, o videoyu görenler, "Zor durumda herhalde" yorumları yapmıştı.
Yeni paylaşımlar yapan Şeyma Subaşı'nın paylaştığı banyo kısa ürede gündem oldu. "Vay arkadaş" , "Banyo da banyo" yorumları yapılan Subaşı ardından masaj paylaşımı yaptı.