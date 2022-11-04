Şeyma Subaşı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleniyor! Hazırlıklar başladı: "Mutluluğunu sosyal medyadan paylaşıp..."
Şeyma Subaşı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleniyor! Hazırlıklar başladı. Geçtiğimiz günlerde "Karın olmak için sabırsızlanıyorum." mesajını yazan ve gelinlikli kadın emojisi ekleyen 32 yaşındaki Subaşı, ikinci kez evlenmek için gün sayıyor. Şeyma Subaşı düğün davetiyesine benzeyen bir paylaşımla "Bu kez gerçekten evleniyor" dedirtti. Subaşı'nın yazdığı not ise dikkat çekti.
04.11.2022 09:58 - Son Güncelleme: 04.11.2022 10:14
ŞEYMA SUBAŞI'NIN DÜĞÜN DAVETİYESİ HEYECANI!
Şeyma Subaşı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleniyor! Hazırlıklar başladı.
Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra özel hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, uzun süredir aşk yaşadığı ve evlilik teklifi aldığı Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile düğün hazırlığı yaparken ayrılmıştı.