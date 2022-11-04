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Haberler Magazin Şeyma Subaşı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleniyor! Hazırlıklar başladı: "Mutluluğunu sosyal medyadan paylaşıp..."

Şeyma Subaşı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleniyor! Hazırlıklar başladı: "Mutluluğunu sosyal medyadan paylaşıp..."

Şeyma Subaşı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleniyor! Hazırlıklar başladı. Geçtiğimiz günlerde "Karın olmak için sabırsızlanıyorum." mesajını yazan ve gelinlikli kadın emojisi ekleyen 32 yaşındaki Subaşı, ikinci kez evlenmek için gün sayıyor. Şeyma Subaşı düğün davetiyesine benzeyen bir paylaşımla "Bu kez gerçekten evleniyor" dedirtti. Subaşı'nın yazdığı not ise dikkat çekti.

04.11.2022 09:58 - Son Güncelleme: 04.11.2022 10:14
Şeyma Subaşı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleniyor! Hazırlıklar başladı: Mutluluğunu sosyal medyadan paylaşıp...

ŞEYMA SUBAŞI'NIN DÜĞÜN DAVETİYESİ HEYECANI!

Şeyma Subaşı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleniyor! Hazırlıklar başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şeyma Subaşı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleniyor! Hazırlıklar başladı: Mutluluğunu sosyal medyadan paylaşıp...

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra özel hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, uzun süredir aşk yaşadığı ve evlilik teklifi aldığı Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile düğün hazırlığı yaparken ayrılmıştı.

Şeyma Subaşı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleniyor! Hazırlıklar başladı: Mutluluğunu sosyal medyadan paylaşıp...

Geçtiğimiz haftalarda yeniden barışan çiftten ilginç bir hamle geldi.

Şeyma Subaşı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleniyor! Hazırlıklar başladı: Mutluluğunu sosyal medyadan paylaşıp...

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Şeyma Subaşı, yaptığı bir paylaşımla yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sevgilisiyle çekilen yeni pozlarını 3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştıktan sonra, sayfasının hikayeler bölümünden de yayınladı.

Şeyma Subaşı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleniyor! Hazırlıklar başladı: Mutluluğunu sosyal medyadan paylaşıp...

Bu paylaşımına, "Karın olmak için sabırsızlanıyorum" mesajını yazan ve gelinlikli kadın emojisi ekleyen 32 yaşındaki Subaşı, iş insanı sevgilisiyle yakında evleneceğinin düşünülmesine sebep oldu.

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