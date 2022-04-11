Şeyma Subaşı Meedo'yu kökünden sildi Meedo'dan yanıt gecikmedi 'al sana siyah şerit' Bu da Meedo'nun gazabı mı?
Şeyma Subaşı Meedo'yu kökünden sildi! Kalan son izi de yok eden Şeyma Miami'ye geri döndü... Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye dönen ve arkadaşı Dila Tarkan'ın düğününde Hakan Sabancı ile anılan Şeyma şimdilerde gününü gün ediyor. Kızı Melisa'yı da alıp Miami'ye giden Şeyma Subaşı eğlence hayatına geri döndü. Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile ikinci kez evlilik hazırlıkları yapan Şeyma Subaşı, 1,5 yıllık ilişkisine geçtiğimiz haftalarda nokta koymuştu. Bu doğrultuda kolunda eski aşkının adı yazan dövmeyi sildirmişti. Bu hamleden sonra da Meedo cephesinden flaş bir hamle geldiği iddia edildi. İşte detaylar...
11.04.2022 17:03 - Son Güncelleme: 11.04.2022 17:03
Önceki gün ayrıldığı sevgilisi Meedo için bir zamanlar yaptırdığı dövmeyi kapattırdığı görülen Şeyma Subaşı'ya Meedo'dan bir yanıt geldiği iddia edildi. İşte o iddianın tüm ayrıntıları.
Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile ikinci kez evlilik hazırlıkları yapan Şeyma Subaşı, 1,5 yıllık ilişkisine geçtiğimiz haftalarda nokta koydu.
Çalkantılı aşklarıyla sık sık gündem olan ikiliden Mohammed Alsaloussi'nin ayrılık üzerine ise Şeyma Subaşı'na hediye ettiği Bentley marka otomobili geri istediği iddia edildi.
Bugünlerde yakın arkadaşı Dila Tarkan'ın düğününde yan yana geldiği Hakan Sabancı ile anılmaya başlayan Subaşı, yaşananların ardından eski sevgilisine dair hiçbir iz bırakmama kararı aldı.