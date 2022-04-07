Şeyma Subaşı masanın üstünde dans etti sosyal medya yıkıldı! Hakan Sabancı peşinden koşmuştu Şeyma kızını da aldı gitti
Şeyma Subaşı masanın üstünde dans etti sosyal medya yıkıldı! Arkadaşı Dila Tarkan'ın düğününde Hakan Sabancı'nın Şeyma'nın peşinden gittiği anlar sosyal medyada gündem olmuştu. Sabancı'nın yakın takibe aldığı Şeyma Subaşı şu sıralar Miami'de... Kızı Melisa'yı da alıp Miami'ye giden Şeyma Subaşı eğlenceli hayatına geri döndü, o anların videosunu paylaşan Şeyma kısa sürede yine gündem oldu.
07.04.2022 09:32 - Son Güncelleme: 07.04.2022 09:57
Hakan Sabancı peşinden koşmuştu, Şeyma kızını da aldı Miami'ye gitti. Orada eğlenceli hayatına kaldığı yerden devam eden Şeyma Subaşı Instagram paylaşımı ile kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.