RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Magazin Şeyma Subaşı masanın üstünde dans etti sosyal medya yıkıldı! Hakan Sabancı peşinden koşmuştu Şeyma kızını da aldı gitti

Şeyma Subaşı masanın üstünde dans etti sosyal medya yıkıldı! Hakan Sabancı peşinden koşmuştu Şeyma kızını da aldı gitti

Şeyma Subaşı masanın üstünde dans etti sosyal medya yıkıldı! Arkadaşı Dila Tarkan'ın düğününde Hakan Sabancı'nın Şeyma'nın peşinden gittiği anlar sosyal medyada gündem olmuştu. Sabancı'nın yakın takibe aldığı Şeyma Subaşı şu sıralar Miami'de... Kızı Melisa'yı da alıp Miami'ye giden Şeyma Subaşı eğlenceli hayatına geri döndü, o anların videosunu paylaşan Şeyma kısa sürede yine gündem oldu.

07.04.2022 09:32 - Son Güncelleme: 07.04.2022 09:57
Şeyma Subaşı masanın üstünde dans etti sosyal medya yıkıldı! Hakan Sabancı peşinden koşmuştu Şeyma kızını da aldı gitti

Hakan Sabancı peşinden koşmuştu, Şeyma kızını da aldı Miami'ye gitti. Orada eğlenceli hayatına kaldığı yerden devam eden Şeyma Subaşı Instagram paylaşımı ile kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şeyma Subaşı masanın üstünde dans etti sosyal medya yıkıldı! Hakan Sabancı peşinden koşmuştu Şeyma kızını da aldı gitti

Kızı Melisa ile birlikte Miami'ye dönen Şeyma Subaşı paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Şeyma Subaşı masanın üstünde dans etti sosyal medya yıkıldı! Hakan Sabancı peşinden koşmuştu Şeyma kızını da aldı gitti

Son olarak masanın üzerinde dans ettiği bu anları paylaşan Şeyma'yı görenler, "Şeyma geri döndü" yorumları yaptı.

Şeyma Subaşı masanın üstünde dans etti sosyal medya yıkıldı! Hakan Sabancı peşinden koşmuştu Şeyma kızını da aldı gitti

Şeyma Subaşı geçtiğimiz haftalarda Türkiye'deydi.

Şeyma Subaşı masanın üstünde dans etti sosyal medya yıkıldı! Hakan Sabancı peşinden koşmuştu Şeyma kızını da aldı gitti

Hakan Sabancı ile adı günlerce anılan Şeyma Subaşı şimdilerde yalnızlığın tadını çıkartıyor.

SON DAKİKA