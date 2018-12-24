Şeyma Subaşı kaç yaşında? Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'dan manidar paylaşım!

Şeyma Subaş'nın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına yaptığı yorum dikkat çekti. Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın attığı her adım, yaptığı her hareket olay olmaya devam ediyor. Ani bir kararla Acun Ilıcalı ile 1 yıllık evliliklerini sonlandıran Şeyma Subaşı kaç yaşında? İşte Şeyma Subaşı'nın yaşı ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım...

24 Aralık 2018 Pazartesi, 16:42:42 Güncelleme: 16:52:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





