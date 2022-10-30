Şeyma Subaşı ile sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin son halini görenlerin ağzı açık kaldı: "Birbirlerinin aynısı olmuşlar"

VÜCUDUNA KAZIDI

İlişkilerini göz önünde yaşayan ve sosyal medyada sık sık paylaşım yapan çiftten Meedo, Subaşı'na aşkını göstermek için hem Şeyma Subaşı'nın hem de onun Acun Ilıcalı ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Melisa'nın adını vücuduna yazdırdı.