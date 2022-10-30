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Haberler Magazin Şeyma Subaşı ile sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin son halini görenlerin ağzı açık kaldı: "Birbirlerinin aynısı olmuşlar"

Şeyma Subaşı ile sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin son halini görenlerin ağzı açık kaldı: "Birbirlerinin aynısı olmuşlar"

Şeyma Subaşı ile sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin son halini görenlerin ağzı açık kaldı, "Birbirlerinin aynısı olmuşlar" , "Bu 'çiftler zamanla birbirine benzer' dedikleri şey mi?" yorumları havada uçuştu. Şeyma Subaşı ve uzatmalı sevgilisi Mohammed Alsaloussi, magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda yasaklı madde kullanırken görüntüleri çekilen ve sosyal medyaya sızdırılan çift paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Son olarak Şeyma Subaşı ve kızı Melisa'nın adını omzuna yazdırmasıyla gündeme gelen Mohammed Alsaloussi, şimdi de Şeyma Subaşı'yla benzerliği ile adından söz ettirdi.

30.10.2022 14:05 - Son Güncelleme: 30.10.2022 14:05
Şeyma Subaşı ile sevgilisi Mohammed Alsaloussi’nin son halini görenlerin ağzı açık kaldı: Birbirlerinin aynısı olmuşlar

"BİRBİRLERİNİN AYNISI OLMUŞLAR"

Şeyma Subaşı ile sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin son halini görenlerin ağzı açık kaldı, "Birbirlerinin aynısı olmuşlar" yorumları havada uçuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şeyma Subaşı ile sevgilisi Mohammed Alsaloussi’nin son halini görenlerin ağzı açık kaldı: Birbirlerinin aynısı olmuşlar

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra özel hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, uzun süredir aşk yaşadığı ve evlilik teklifi aldığı Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile düğün hazırlığı yaparken ayrılmıştı.

Şeyma Subaşı ile sevgilisi Mohammed Alsaloussi’nin son halini görenlerin ağzı açık kaldı: Birbirlerinin aynısı olmuşlar

Geçtiğimiz aylarda yeniden barışan çiftten birkaç gün önce ilginç bir hamle geldi.

Şeyma Subaşı ile sevgilisi Mohammed Alsaloussi’nin son halini görenlerin ağzı açık kaldı: Birbirlerinin aynısı olmuşlar

VÜCUDUNA KAZIDI

İlişkilerini göz önünde yaşayan ve sosyal medyada sık sık paylaşım yapan çiftten Meedo, Subaşı'na aşkını göstermek için hem Şeyma Subaşı'nın hem de onun Acun Ilıcalı ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Melisa'nın adını vücuduna yazdırdı.

Şeyma Subaşı ile sevgilisi Mohammed Alsaloussi’nin son halini görenlerin ağzı açık kaldı: Birbirlerinin aynısı olmuşlar

32 yaşındaki milyarken omzuna "Şeyma, Melisa" dövmesi yaptırdı. Meedo, dövmesine bir de sonsuzluk emojisi eklettirdi.

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