Şeyma Subaşı ile sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin son halini görenlerin ağzı açık kaldı: "Birbirlerinin aynısı olmuşlar"
Şeyma Subaşı ile sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin son halini görenlerin ağzı açık kaldı, "Birbirlerinin aynısı olmuşlar" , "Bu 'çiftler zamanla birbirine benzer' dedikleri şey mi?" yorumları havada uçuştu. Şeyma Subaşı ve uzatmalı sevgilisi Mohammed Alsaloussi, magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda yasaklı madde kullanırken görüntüleri çekilen ve sosyal medyaya sızdırılan çift paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Son olarak Şeyma Subaşı ve kızı Melisa'nın adını omzuna yazdırmasıyla gündeme gelen Mohammed Alsaloussi, şimdi de Şeyma Subaşı'yla benzerliği ile adından söz ettirdi.
30.10.2022 14:05 - Son Güncelleme: 30.10.2022 14:05
"BİRBİRLERİNİN AYNISI OLMUŞLAR"
Şeyma Subaşı ile sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin son halini görenlerin ağzı açık kaldı, "Birbirlerinin aynısı olmuşlar" yorumları havada uçuştu.
Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra özel hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, uzun süredir aşk yaşadığı ve evlilik teklifi aldığı Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile düğün hazırlığı yaparken ayrılmıştı.
VÜCUDUNA KAZIDI
İlişkilerini göz önünde yaşayan ve sosyal medyada sık sık paylaşım yapan çiftten Meedo, Subaşı'na aşkını göstermek için hem Şeyma Subaşı'nın hem de onun Acun Ilıcalı ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Melisa'nın adını vücuduna yazdırdı.