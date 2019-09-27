Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'dan son dakika haberi! Birbirlerini takipten çıkarmışları...

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'dan boşandıktan kısa bir süre sonra İtalyan Guido Senia ile birliktelik yaşamaya başlamış ve sevgilisiyle daha çok vakit geçirebilmek için kızı Melisa'dan uzak kalmasıyla tepki toplamıştı. Son olarak sevgilisi ile daha iyi iletişim kurabilmek adına İtalyanca kursu alan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz gün ayrılık haberi ile gündeme gelmişti. Birbirlerini Instagram'dan takip etmeyi bırakan çiftten şok hamle geldi!

27.09.2019 17:49 - Son Güncelleme: 27.09.2019 17:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





