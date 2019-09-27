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Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'dan son dakika haberi! Birbirlerini takipten çıkarmışları...

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'dan boşandıktan kısa bir süre sonra İtalyan Guido Senia ile birliktelik yaşamaya başlamış ve sevgilisiyle daha çok vakit geçirebilmek için kızı Melisa'dan uzak kalmasıyla tepki toplamıştı. Son olarak sevgilisi ile daha iyi iletişim kurabilmek adına İtalyanca kursu alan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz gün ayrılık haberi ile gündeme gelmişti. Birbirlerini Instagram'dan takip etmeyi bırakan çiftten şok hamle geldi!

27.09.2019 17:49 - Son Güncelleme: 27.09.2019 17:49
Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'dan son dakika haberi! Birbirlerini takipten çıkarmışları...

Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia geçtiğimiz gün birbirlerini takipten çıkardı. Yaşanan bu gelişmenin ardından ikilinin ayrıldıkları yönünde iddialar ortaya çıktı. Ancak bu durum fazla sürmedi. İkili birbirlerini yeniden takibe aldı. Hatta Şeyma Subaşı şu sıralar Guido Senia'nın ailesiyle birlikte vakit geçiriyor...

Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'dan son dakika haberi! Birbirlerini takipten çıkarmışları...

Şeyma Subaşı, uzun yıllardır aşk yaşadığı Acun Ilıcalı ile 15 ay evli kaldıktan sonra tek celsede boşandı. Subaşı, ayrılıktan kısa bir süre sonra İtalyan Guido Senia ile aşk yaşamaya başlamıştı. Subaşı'nın aşkta yine yüzü gülmedi. İkili geçtiğimiz gün birbirlerini takipten çıkardı.

Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'dan son dakika haberi! Birbirlerini takipten çıkarmışları...

Uzun süredir aşk yaşadığı ve uğruna İtalyanca öğrenmeye başlayan Şeyma Subaşı'nın ayrılığı kısa sürdü.

Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'dan son dakika haberi! Birbirlerini takipten çıkarmışları...

AHMET KURAL'IN AVUKAT SEVGİLİSİ

Ahmet Kural'ın sevgilisinin 29 yaşında olduğu öğrenildi. 3 aydır birlikte olan çiftin ailelerinin tanıştığı iddia edildi. Bir başka iddiaya göre Çağla Gizem Çelik'e evlenme teklifi eden Ahmet Kural bu yılın sonunda dünyaevine girecek.

Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'dan son dakika haberi! Birbirlerini takipten çıkarmışları...

SAĞLIKLI İLİŞKİ İÇİN...

Çiftin, ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi adına bir süre gözlerden uzak kalmayı tercih ettikleri öğrenildi.

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