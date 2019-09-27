Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'dan son dakika haberi! Birbirlerini takipten çıkarmışları...
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'dan boşandıktan kısa bir süre sonra İtalyan Guido Senia ile birliktelik yaşamaya başlamış ve sevgilisiyle daha çok vakit geçirebilmek için kızı Melisa'dan uzak kalmasıyla tepki toplamıştı. Son olarak sevgilisi ile daha iyi iletişim kurabilmek adına İtalyanca kursu alan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz gün ayrılık haberi ile gündeme gelmişti. Birbirlerini Instagram'dan takip etmeyi bırakan çiftten şok hamle geldi!
Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia geçtiğimiz gün birbirlerini takipten çıkardı. Yaşanan bu gelişmenin ardından ikilinin ayrıldıkları yönünde iddialar ortaya çıktı. Ancak bu durum fazla sürmedi. İkili birbirlerini yeniden takibe aldı. Hatta Şeyma Subaşı şu sıralar Guido Senia'nın ailesiyle birlikte vakit geçiriyor...