Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den dillere destan düğün! Tarih de ortaya çıktı: "İstanbul, Mısır ve Miami..."
Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den dillere destan düğün! Tarih de ortaya çıktı... Geçtiğimiz günlerde "Karın olmak için sabırsızlanıyorum." mesajını yazan ve gelinlikli kadın emojisi ekleyen 32 yaşındaki Subaşı, ikinci kez evlenmek için gün sayıyor. Düğün davetiyesini paylaşan Şeyma Subaşı'nın düğün tarihi netleşti. İşte 3 düğün yapacak olan Şeyma Subaşı'nın evlilikle ilgili çevresine anlattıkları...
11.11.2022 09:07 - Son Güncelleme: 11.11.2022 09:16
3 DÜĞÜN: 'İSTANBUL, MISIR VE MİAMİ...'
Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den dillere destan düğün! Tarih de ortaya çıktı. İşte Şeyma Subaşı'nın düğün tarihi...
Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra özel hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, uzun süredir aşk yaşadığı ve evlilik teklifi aldığı Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile düğün hazırlığı yaparken ayrılmıştı.