Şeyma Subaşı ile Meedo 2 gün 2 gece düğün yaptı o iddialar yalan çıktı! Şeyma'ya "Dünya düğünümüzü konuşacak" demişti gelinliği...
Üç kez nikah masasına oturan Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerekleştirdi. Şeyma ile boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Eski eşlerden Şeyma Subaşı önceki gün Mısırlı sevgilisi Meedo'yla evlendi. Geçtiğimzi hafta sonu 2 gün 2 gece düğün yapan çift hakkında hangi iddia bakın yalan çıktı.
08.05.2023 08:33 - Son Güncelleme: 08.05.2023 08:58
Acun Ilıcalı ile evliliğini 2018 yılında sonlandıran Şeyma Subaşı bir süredir Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile beraberdi.