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Haberler Magazin Şeyma Subaşı ile Meedo 2 gün 2 gece düğün yaptı o iddialar yalan çıktı! Şeyma'ya "Dünya düğünümüzü konuşacak" demişti gelinliği...

Şeyma Subaşı ile Meedo 2 gün 2 gece düğün yaptı o iddialar yalan çıktı! Şeyma'ya "Dünya düğünümüzü konuşacak" demişti gelinliği...

Üç kez nikah masasına oturan Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerekleştirdi. Şeyma ile boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Eski eşlerden Şeyma Subaşı önceki gün Mısırlı sevgilisi Meedo'yla evlendi. Geçtiğimzi hafta sonu 2 gün 2 gece düğün yapan çift hakkında hangi iddia bakın yalan çıktı.

08.05.2023 08:33 - Son Güncelleme: 08.05.2023 08:58
Şeyma Subaşı ile Meedo 2 gün 2 gece düğün yaptı o iddialar yalan çıktı! Şeyma’ya Dünya düğünümüzü konuşacak demişti gelinliği...

Acun Ilıcalı ile evliliğini 2018 yılında sonlandıran Şeyma Subaşı bir süredir Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile beraberdi.

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Şeyma Subaşı ile Meedo 2 gün 2 gece düğün yaptı o iddialar yalan çıktı! Şeyma’ya Dünya düğünümüzü konuşacak demişti gelinliği...

DÜĞÜNDEN İLK KARELER

Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den 5 Haziran 2021'de evlilik teklifi almıştı.

Şeyma Subaşı ile Meedo 2 gün 2 gece düğün yaptı o iddialar yalan çıktı! Şeyma’ya Dünya düğünümüzü konuşacak demişti gelinliği...

Fas'ın Marakeş şehrinde 2 gün 2 gece düğün yapan ünlü isim sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı.

Şeyma Subaşı ile Meedo 2 gün 2 gece düğün yaptı o iddialar yalan çıktı! Şeyma’ya Dünya düğünümüzü konuşacak demişti gelinliği...

İlk gün iki farklı gelinlik giyen Subaşı, düğün eğlencesi olarak Fas'ın yöresel kutlamalarını tercih etti.

Şeyma Subaşı ile Meedo 2 gün 2 gece düğün yaptı o iddialar yalan çıktı! Şeyma’ya Dünya düğünümüzü konuşacak demişti gelinliği...

Subaşı'nın düğününe Türkiye'den Didem Soydan, Sibil Çetinkaya, Mert Vidinli ve Dila Tarkan gibi isimler katıldı. Bülent Cankurt çok konuşulan düğünün detaylarını yazdı:

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