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Haberler Magazin Şeyma Subaşı ile Hakan Sabancı nikahta ortaya çıktı 'hamileyim' diyen Aygün Aydın'dan olay sözler: "Çocuğuna sahip çıkmayan başkasının veledine..."

Şeyma Subaşı ile Hakan Sabancı nikahta ortaya çıktı 'hamileyim' diyen Aygün Aydın'dan olay sözler: "Çocuğuna sahip çıkmayan başkasının veledine..."

Şeyma Subaşı ile Hakan Sabancı nikahta ortaya çıktı 'hamileyim' diyen Aygün Aydın'dan olay sözler gecikmedi. Geçtiğimiz hafta Şeyma Subaşı'nı yakın markaja alan Sabancı, Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer'i en mutlu gününde yalnız bırakmadı. Nikaha katılan davetliler arasında Dila'nın yakın arkadaşı Şeyma Subaşı da yerini aldı. Hakan ile Şeyma'nın yaptığı paylaşımlar kısa sürede yeni aşk iddiasını alevlendirirken, Aygün Aydın'ın yaptığı yorum herkesi şaşkına çevirdi. "Hakan Sabancı'dan hamileyim" diyerek ortalıkta gezen ve Sabancılarla mahkemelik olan Aygün, bakın neler söyledi.

27.03.2022 09:25 - Son Güncelleme: 27.03.2022 09:30
Şeyma Subaşı ile Hakan Sabancı nikahta ortaya çıktı ’hamileyim’ diyen Aygün Aydın’dan olay sözler: Çocuğuna sahip çıkmayan başkasının veledine...

"KENDİ ÇOCUĞUNA SAHİP ÇIKMAYAN BAŞKASININ VELEDİNE..."

Şeyma Subaşı ile Hakan Sabancı nikahta ortaya çıktı 'hamileyim' diyen Aygün Aydın'dan olay sözler geldi.

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Şeyma Subaşı ile Hakan Sabancı nikahta ortaya çıktı ’hamileyim’ diyen Aygün Aydın’dan olay sözler: Çocuğuna sahip çıkmayan başkasının veledine...

Hakan Sabancı'nın adı her geçen gün başka birileriyle anılıyor. Bu isimlerin arasında en çok ses getiren şüphesiz ki Aygün Aydın olmuştu.

Şeyma Subaşı ile Hakan Sabancı nikahta ortaya çıktı ’hamileyim’ diyen Aygün Aydın’dan olay sözler: Çocuğuna sahip çıkmayan başkasının veledine...

Sabancı hakkında iddialarda bulunan çoğu kişinin anlamlandıramadığı ataklar yapan Aygün Aydın, en sonunda hapis cezası almıştı... Bunların ardından Hakan Sabancı'nın isminin anıldığı herkesi kendisine düşman belleyen Aygün Aydın zehir zemberek açıklamalar yaparak tarafları zor durumda bırakıyordu.

Şeyma Subaşı ile Hakan Sabancı nikahta ortaya çıktı ’hamileyim’ diyen Aygün Aydın’dan olay sözler: Çocuğuna sahip çıkmayan başkasının veledine...

YENİ BİR AŞK MI DOĞUYOR?

Meedo ile 1.5 yıllık ilişkisini bitirerek yurda geri dönen Şeyma Subaşı'nı geçtiğimiz hafta yakın markaja alan Hakan Sabancı, paylaşımı ile dikkat çekti.

Şeyma Subaşı ile Hakan Sabancı nikahta ortaya çıktı ’hamileyim’ diyen Aygün Aydın’dan olay sözler: Çocuğuna sahip çıkmayan başkasının veledine...

Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı'nın aynı anda Yunan adalarından story paylaşması dikkat çekti.

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