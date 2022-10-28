Vav TV İzle
Haberler Magazin Şeyma Subaşı ile Acun'un kızı Melisa 9 yaşında! Doğum günü karesinde Acun'un torunu hayran bıraktı: "Banu'nun kızına bakın tam bir Şirine"

Şeyma Subaşı ile Acun'un kızı Melisa 9 yaşında! Doğum günü karesinde Acun'un torunu hayran bıraktı: "Banu'nun kızına bakın tam bir Şirine"

Şeyma Subaşı ile Acun'un kızı Melisa 9 yaşında! Doğum günü karesinde Acun'un torunu hayran bıraktı. Banu, Yasemin, Leyla ve Melisa adında 4 kız evlada ve bir de kız toruna sahip olan Acun Ilıcalı, Instagram'dan en küçük kızı olan Melisa'nın doğum gününe özel paylaşımda bulundu. "Canım kızım öyle tatlısın ki&hellip; Bugün bir yaş daha büyüdün. Allah sana hep güzel yaşlar nasip etsin, büyü ama hep babanın küçük prensesi ol" notlu fotoğraf kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken Acun'un torunu en çok konuşulan isim oldu. Acun Ilıcalı'nın büyük kızı Banu'nun kızı olan Begüm'ü görenler, "Maşallah çok tatlı" , "Annesi gibi gülen göz" , "Banu'nun kızına bakın kendi gibi tam bir Şirine" yorumları yaptı.

28.10.2022 10:36 - Son Güncelleme: 28.10.2022 10:44
Şeyma Subaşı ile Acun’un kızı Melisa 9 yaşında! Doğum günü karesinde Acun’un torunu hayran bıraktı: Banu’nun kızına bakın tam bir Şirine

"BANU'NUN KIZINA BAKIN TAM BİR ŞİRİNE"

Şeyma Subaşı ile Acun'un kızı Melisa 9 yaşında! Doğum günü karesinde Acun'un torunu hayran bıraktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şeyma Subaşı ile Acun’un kızı Melisa 9 yaşında! Doğum günü karesinde Acun’un torunu hayran bıraktı: Banu’nun kızına bakın tam bir Şirine

Acun Ilıcalı üç kez nikah masasına oturdu. Üçüncü ve son evliliği Melisa'nın da annesi olan Şeyma Subaşı oldu.

Şeyma Subaşı ile Acun’un kızı Melisa 9 yaşında! Doğum günü karesinde Acun’un torunu hayran bıraktı: Banu’nun kızına bakın tam bir Şirine

İkinci evliliği ise iki kızının annesi Zeynep Yılmaz...

Şeyma Subaşı ile Acun’un kızı Melisa 9 yaşında! Doğum günü karesinde Acun’un torunu hayran bıraktı: Banu’nun kızına bakın tam bir Şirine

Acun Ilıcalı ilk evliliğini ise Seda Başbuğ ile gerçekleştirdi.

Şeyma Subaşı ile Acun’un kızı Melisa 9 yaşında! Doğum günü karesinde Acun’un torunu hayran bıraktı: Banu’nun kızına bakın tam bir Şirine

Şeyma ile boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlayan Acun Ilıcalı'nın kızlarıyla arasındaki bağ takdir ediliyor.

SON DAKİKA