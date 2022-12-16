Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı birbirine girmişti! Şeyma bebek mi bekliyor yoksa Melisa o lafı duydu çığlık atıp tehdit etti 'babama giderim'
Bir süredir eski eşi Acun Ilıcalı'yla kızı Melisa Ilıcalı'nın velayeti konusunda anlaşmazlığa düştüğü ve imalı paylaşımlar yaptığı iddia edilen Şeyma Subaşı sonrasında sevgilisi Mohammed Alsaloussi'yle evleneceğini doğrulamıştı. Bahar aylarında evlenmeyi planlayan ikili şimdilerde düğün hazırlıkları yapıyor. Anlaşılan o ki Subaşı evlendikten sonra yeniden anne olmak istiyor. Bunun için paylaştığı bir videoda kızı Melisa'nın ağzını yokladığı görülen Subaşı aldığı cevapla şaşkına döndü.
16.12.2022 07:42 - Son Güncelleme: 16.12.2022 07:43
Şeyma Subaşı ile Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi, ilişkilerini bir dargın bir barışık yaşıyordu. Şeyma Subaşı, Mart 2022'de Alsaloussi'den ayrıldığını duyurmuş çift daha sonra bir daha barışmıştı..
"BABAMA GİDERİM" TEHDİDİ
Acun Ilıcalı ile birlikteliğinden Melisa adında bir kızı bulunan Şeyma Subaşı ilişkisi sırasında bir düşük yapmıştı. Yeniden çocuk sahibi olmak isteyen Subaşı bu süreçte kızı Melisa'yı da kardeş fikrine hazırlamaya çalışıyor.