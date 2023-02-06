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Haberler Magazin Şeyma Subaşı hamile mi? Mısırlı milyarder aşkı Meedo ve kızı Melisa ile pozlarına '4 kişilik tatil' dedi paylaştı sosyal medya: "Göbeğine bakın"

Şeyma Subaşı hamile mi? Mısırlı milyarder aşkı Meedo ve kızı Melisa ile pozlarına '4 kişilik tatil' dedi paylaştı sosyal medya: "Göbeğine bakın"

Şeyma Subaşı hamile mi? Mısırlı milyarder aşkı Meedo ve kızı Melisa ile pozlarına '4 kişilik tatil' dedi paylaştı sosyal medya Şeyma Subaşı'nın göbeğine kiltlendi. Mayıs ayında Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturacak olan Şeyma Subaşı düğün hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Şeyma Subaşı'nın Instagram'dan paylaştığı yeni pozlala 'hamile mi?' dedirtti. İşte o paylaşım...

06.02.2023 11:57 - Son Güncelleme: 06.02.2023 12:24
Şeyma Subaşı hamile mi? Mısırlı milyarder aşkı Meedo ve kızı Melisa ile pozlarına ’4 kişilik tatil’ dedi paylaştı sosyal medya: Göbeğine bakın

ŞEYMA SUBAŞI HAMİLE Mİ?

Mısırlı milyarder aşkı Meedo ve kızı Melisa ile pozlarına '4 kişilik tatil' dedi paylaştı sosyal medyada, "Göbeğine bakın" yorumları yağdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şeyma Subaşı hamile mi? Mısırlı milyarder aşkı Meedo ve kızı Melisa ile pozlarına ’4 kişilik tatil’ dedi paylaştı sosyal medya: Göbeğine bakın

Evlilik hazırlığındaki Şeyma Subaşı şu sıralar müstakbel eşi ve kızı ile tatilde.

Şeyma Subaşı hamile mi? Mısırlı milyarder aşkı Meedo ve kızı Melisa ile pozlarına ’4 kişilik tatil’ dedi paylaştı sosyal medya: Göbeğine bakın

"4 kişilik tatil" notuyla bu kareleri paylaşan Şeyma Subaşı'nın paylaşımındaki 4. kişinin kim olduğu merak edildi.

Şeyma Subaşı hamile mi? Mısırlı milyarder aşkı Meedo ve kızı Melisa ile pozlarına ’4 kişilik tatil’ dedi paylaştı sosyal medya: Göbeğine bakın

Akıllara daha önce Meedo'dan hamile kalan ve düşük yapan Şeyma Subaşı'nın hamile olduğu iddiası geldi.

Şeyma Subaşı hamile mi? Mısırlı milyarder aşkı Meedo ve kızı Melisa ile pozlarına ’4 kişilik tatil’ dedi paylaştı sosyal medya: Göbeğine bakın

Şeyma Subaşı'nın göbeği ise dikkat çekti görenler, "Göbek deliğine bakın" , "Düğme deliği gibi göbek deliği" yorumları yaptı.

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