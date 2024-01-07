Şeyma Subaşı eski eşini övünce olanlar oldu! Ayça Çağla Altunkaya suskunluğunu bozdu! Sevgilisinin ardından Acun Ilıcalı da harekete geçti

Mayıs ayında nikah masasına oturduğu Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile geçtiğimiz aylarda tek celsede boşanan Şeyma Subaşı, Survivor'ın başlamasıyla soluğu Dominik'te aldı. Subaşı, Dominik'ten yaptığı paylaşımlarda eski eşi Acun Ilıcalı'dan övgülerle bahsedince ise olanlar oldu. Bunun üzerine Ilıcalı'nın genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Altunkaya'nın hamlesinin ardından Acun Ilıcalı da harekete geçti. İşte detaylar...
Acun Ilıcalı'dan Melisa Ilıcalı adında bir kızı olan Şeyma Subaşı, 3 Mayıs 2023 tarihinde Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturmuştu. Düğünlerini yapmadan önce nikah kıyan ikili, Fas'ta şehrinde birbirlerine 'evet' demişti.
TEK CELSEDE BOŞANDI
Ancak ikilinin mutluluğu uzun sürmemiş; Subaşı, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mohammed Alsaloussi ile 29 Eylül'de tek celsede boşanmıştı.
Mohammed Alsaloussi ile kısa bir süre önce yollarını ayıran Subaşı, Survivor'ın başlamasıyla soluğu Dominik'te aldı.